В Алматы завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада

С 10 по 15 января в Алматы прошла XXII Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике. В этом году в олимпиаде приняло участие 612 школьников и 122 руководителя команд из 16 стран — Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Индонезии, Индии и Узбекистана.

Соревнования проходили в два тура. Задания были разработаны в соответствии с программами специализированных классов и подготовлены международным жюри, в состав которого вошли признанные специалисты мирового уровня. Председателем жюри выступил академик Национальной академии наук РК Аскар Жумадилдаев.

Выступая на церемонии награждения, министр просвещения Жулдыз Сулейменова отметила, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал стратегическую важность формирования технической интеллигенции для страны. По ее словам, именно она является основой развития инноваций, новых технологий и роста производительности. Министр подчеркнула, что участники олимпиады продемонстрировали глубокие знания, логическое и творческое мышление, и выразила уверенность, что их достижения станут вкладом в будущее Казахстана.

По итогам олимпиады 70 школьников были награждены золотыми медалями, 96 — серебряными и 158 — бронзовыми. Всего — 324 медали. Также были отмечены команды, показавшие высокие результаты.

Звание «Абсолютной победительницы» завоевала команда Международной компьютерной школы Бухареста (Румыния). Первое место и звание «Лучшая олимпиадная команда» получила команда лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова (Россия). Второе место заняли команды Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и «Воробьевы горы» (Россия). Третье место разделили команды Республиканской физико-математической школы Алматы (Казахстан), Софийской математической школы (Болгария) и Президентского физико-математического лицея № 239 (Россия).

Казахстанские школьники по итогам соревнований завоевали 132 медали, в том числе 28 золотых, 35 серебряных и 69 бронзовых. Кроме того, победителям были вручены ректорские гранты ведущих высших учебных заведений страны.

