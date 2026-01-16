В правительстве обсудили вопросы противодействия теневой экономике

Вице-премьер поручил в течение месяца разработать Комплексный план противодействия теневой экономике с конкретными цифровыми решениями и предложениями.

В правительстве под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам противодействия теневой экономике. В рамках системной борьбы по снижению уровня «тенизации» в прошлом году были внедрены новые подходы. В планы развития государственных органов включены соответствующие KPI, разработаны и реализуются отраслевые дорожные карты по секторам с наибольшими рисками деятельности в тени — торговле, строительстве, транспорте, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве.

Как отметил вице-министр финансов Ержан Биржанов, реализация отраслевых дорожных карт позволила повысить адресность профилактических мер, достигнуты определенные результаты по легализации оборотов. Например, во внутренней торговле уровень теневого оборота снизился с 3,54% до 2,97%, в образовании — с 1,52% до 1,1%, в сельском хозяйстве — с 1,88% до 1,73%. По результатам 2024 года доля теневой экономики в ВВП сократилась до 16,71%. Итоговая оценка за 2025 год будет подведена в августе этого года.

С активным развитием цифровизации и появлением новых теневых схем с использованием цифровых каналов принято решение о переходе от разрозненных отраслевых дорожных карт к формированию единого Комплексного плана противодействия теневой экономике. На основе Smart Data Finance будет создана цифровая платформа, которая интегрирует информационные системы госорганов и будет использовать инструменты ИИ для анализа и обработки данных.

Цифровая платформа позволит сопоставлять данные налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых систем, выявлять наиболее уязвимые звенья, подверженных применению серых схем, а также отслеживать их миграцию между секторами экономики. Кроме того, инструменты ИИ будут использоваться для мониторинга исполнения Комплексного плана и оценки достижимости целевых показателей.

Комплексный план и цифровая платформа станут следующим этапом последовательной работы правительства по сужению поля для теневых операций. Уже проведена большая работа по цифровизации наиболее подверженных тени отраслей — внедряются Национальный каталог товаров, реестр отечественных производителей, маркировка и прослеживаемость товаров, цифровой тенге и цифровой НДС, повсеместно применяется ЭСФ.

Дополнительные меры по снижению теневого оборота в торговле — одной из наиболее подверженных применению серых схем отрасли — будут обеспечены за счет модернизации и упорядочения деятельности рынков, внедрения стандартов оптового закупа, направленных на повышение прозрачности ценообразования.

По итогам совещания вице-премьер поручил госорганам совместно с Агентством финансового мониторинга в течение месяца разработать Комплексный план противодействия теневой экономике с конкретными цифровыми решениями и предложениями.

