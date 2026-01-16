Smart Data Finance: госорганы объединят базы данных для борьбы с теневым оборотом

На основе Smart Data Finance создадут цифровую платформу, которая интегрирует информационные системы госорганов и будет использовать инструменты ИИ для анализа и обработки данных.

14 января 2026 года в правительстве состоялось совещание под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина по вопросам противодействия теневой экономике. С активным развитием цифровизации и появлением новых теневых схем с использованием цифровых каналов принято решение о переходе от разрозненных отраслевых дорожных карт к формированию единого Комплексного плана противодействия теневой экономике, передает Uchet.kz.

На основе Smart Data Finance будет создана цифровая платформа, которая интегрирует информационные системы госорганов и будет использовать инструменты ИИ для анализа и обработки данных.

Цифровая платформа позволит:

- сопоставлять данные налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых систем;

- выявлять наиболее уязвимые звенья, подверженных применению серых схем;

- отслеживать их миграцию между секторами экономики.

Кроме того, инструменты ИИ будут использоваться для мониторинга исполнения Комплексного плана и оценки достижимости целевых показателей.

Комплексный план и цифровая платформа станут следующим этапом последовательной работы правительства по сужению поля для теневых операций. Уже проведена большая работа по цифровизации наиболее подверженных тени отраслей - внедряются:

- национальный каталог товаров;

- реестр отечественных производителей;

- маркировка и прослеживаемость товаров;

- цифровой тенге и цифровой НДС;

- повсеместно применяется ЭСФ.

Дополнительные меры по снижению теневого оборота в торговле – одной из наиболее подверженных применению серых схем отрасли – будут обеспечены за счет модернизации и упорядочения деятельности рынков, внедрения стандартов оптового закупа, направленных на повышение прозрачности ценообразования.

По итогам совещания вице-премьер поручил госорганам совместно с Агентством финансового мониторинга в течение месяца разработать Комплексный план противодействия теневой экономике с конкретными цифровыми решениями и предложениями.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.