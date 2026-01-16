Следите за новостями

    Smart Data Finance: госорганы объединят базы данных для борьбы с теневым оборотом

    На основе Smart Data Finance создадут цифровую платформу, которая интегрирует информационные системы госорганов и будет использовать инструменты ИИ для анализа и обработки данных.

    16 января 2026 10:00, Profit.kz
    14 января 2026 года в правительстве состоялось совещание под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина по вопросам противодействия теневой экономике. С активным развитием цифровизации и появлением новых теневых схем с использованием цифровых каналов принято решение о переходе от разрозненных отраслевых дорожных карт к формированию единого Комплексного плана противодействия теневой экономике, передает Uchet.kz.

    На основе Smart Data Finance будет создана цифровая платформа, которая интегрирует информационные системы госорганов и будет использовать инструменты ИИ для анализа и обработки данных.

    Цифровая платформа позволит:

    - сопоставлять данные налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых систем;
    - выявлять наиболее уязвимые звенья, подверженных применению серых схем;
    - отслеживать их миграцию между секторами экономики.

    Кроме того, инструменты ИИ будут использоваться для мониторинга исполнения Комплексного плана и оценки достижимости целевых показателей.

    Комплексный план и цифровая платформа станут следующим этапом последовательной работы правительства по сужению поля для теневых операций. Уже проведена большая работа по цифровизации наиболее подверженных тени отраслей - внедряются:

    - национальный каталог товаров;
    - реестр отечественных производителей;
    - маркировка и прослеживаемость товаров;
    - цифровой тенге и цифровой НДС;
    - повсеместно применяется ЭСФ.

    Дополнительные меры по снижению теневого оборота в торговле – одной из наиболее подверженных применению серых схем отрасли – будут обеспечены за счет модернизации и упорядочения деятельности рынков, внедрения стандартов оптового закупа, направленных на повышение прозрачности ценообразования.

    По итогам совещания вице-премьер поручил госорганам совместно с Агентством финансового мониторинга в течение месяца разработать Комплексный план противодействия теневой экономике с конкретными цифровыми решениями и предложениями.

