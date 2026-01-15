Любой может стать объектом слежки: депутат призвал усилить контроль за рынком техники в Казахстане

На рынке доступны GPS-трекеры, GSM-маяки, мини-камеры, диктофоны и электронные устройства, продаваемые через онлайн-платформы без лицензии или сертификата.

Мажилисмен Абуталип Мутали в своем депутатском запросе заявил о рисках неконтролируемого оборота устройств для скрытого наблюдения и возможной утечке персональных данных казахстанцев, призвав усилить государственное регулирование. Депутат заявил, что сегодня рынок технических устройств в нашей стране практически не регулируется и не контролируется, передает Zakon.kz.

«На рынке доступны GPS-трекеры, GSM-маяки, мини-камеры, диктофоны и электронные устройства, продаваемые через онлайн-платформы без лицензии или сертификата. Эти устройства потенциально могут использоваться для незаконного слежения за гражданами. Это не только угрожает правам граждан на неприкосновенность частной жизни и семейные тайны, но и увеличивает риски, такие как незаконный сбор персональных данных, шантаж, преследование и корпоративный шпионаж. Теперь любой, у кого есть банковская карта и доступ в интернет, может приобрести техническое устройство для тайного получения информации. Хотя ст. 399 Уголовного кодекса РК запрещает производство, приобретение, продажу и использование таких устройств, их массовое распространение остается вне рамок всеобъемлющего правового регулирования», — заявил Мутали.

По его словам, в ходе рейдов правоохранительные органы выявили продажу таких устройств, как ручки с диктофонами, скрытые видеокамеры, встроенные в предметы домашнего обихода, очки и флеш-накопители.

«В Алматы, Темиртау и других регионах были конфискованы мини-камеры и GSM-системы, а некоторые продавцы привлечены к уголовной ответственности. Однако эти меры не носят систематического характера, а применяются только к отдельным случаям. Рынок продолжает функционировать беспрепятственно и расширяет свои масштабы. Особую тревогу вызывает тот факт, что, казалось бы, легитимное, широко распространенное и модное устройство нового поколения способно тайно записывать информацию. Ошибочно судить об опасности этих устройств, основываясь исключительно на их внешнем виде. Решающую роль играет не форма устройства, а программное обеспечение и способ его использования», — сказал мажилисмен.

Кроме того, как отметил Мутали, автомобили нового поколения, в том числе китайские, пользующиеся большим спросом, работают через зарубежные серверы и учетные записи пользователей. Это приводит к обработке данных, касающихся граждан, включая маршруты движения и информацию о пользователях, в зарубежных юрисдикциях.

«То есть, простыми словами, зарубежные компании могут отслеживать и анализировать все передвижения и другую активность наших граждан. Имеют место случаи удаленного ограничения или отключения функций таких автомобилей. В международной практике такие электронные устройства классифицируются как подлежащие строгому контролю. На них распространяются обязательные требования по сертификации и лицензированию, и проводится четкое различие между гражданскими устройствами и специальным оборудованием. Такой подход защищает от скрытого вторжения в частную жизнь граждан и предотвращает неправомерное использование», — продолжил он.

Депутат считает, что нынешняя ситуация вызывает тревогу, и любой гражданин может стать объектом тайного наблюдения, и механизмы защиты граждан в таких ситуациях еще не полностью разработаны.

В связи с этим депутат предлагает правительству обеспечить защиту права граждан на неприкосновенность частной жизни, ввести обязательную сертификацию и лицензирование продажи устройств для скрытого наблюдения, усилить контроль за их оборотом с участием профильных ведомств, а также урегулировать хранение и обработку данных пользователей автомобилей нового поколения в соответствии с законодательством Казахстана.

