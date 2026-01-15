Казахстан улучшает криптоинфраструктуру

По версии платформы независимой организации World Population Review, в 2025 году Казахстан вошел в число стран мира, наиболее эффективно добывающих биткоин.

В последнее время роль криптовалют на мировых рынках стремительно растет. Она становится не только альтернативным вариантом для проведения двусторонних расчетов, но и выступает в качестве одного из эффективных инструментов в процессе обеспечения финансовой стабильности государства. На этом фоне во всем мире активно стремятся формировать криптовалютные резервы, внедрять правовые основы для ее последующего использования, создавать собственные цифровые валюты, а также повышать эффективность имеющейся криптоинфраструктуры. Казахстан это новое веяние, особенно в условиях активной цифровизации экономики и системы государственного управления, стороной не обходит, передает Zakon.kz.

Уже сейчас наша страна в числе государств с наиболее развитой криптоинфраструктурой занимает лидирующие позиции в мире по майнингу. Также в течение 2025 года казахстанским майнерам удалось повысить ежемесячные показатели в хешрейте и войти в тройку мировых лидеров по добыче биткоинов. Хешрейт — это своего рода единица измерения скорости и мощности майнингового оборудования или же всей сети в целом. Она также показывает количество математических операций (хеш), производимых оборудованием в секунду, для последующих решений криптографических задач и непосредственной добычи криптовалюты. Чем выше хешрейт, тем быстрее оборудование «перебирает» варианты, что дает больше шансов добыть блок (с их помощью через размещение в блокчейне получают вознаграждение в виде биткоина или другой криптовалюты), а также обезопасить сеть от всевозможных проникновений.

Согласно данным аналитиков независимой организации World Population Review, в тройку лидеров среди стран мира с самыми высокими ежемесячными показателями хешрейта входят США (37,84%), Китай (21,11%) и Казахстан (13,22%). Это может говорить о том, что они же и являются передовиками в плане добычи биткоинов. В топ-10 рейтинга по этому показателю также входят: Канада (6,48%), Россия (4,66%), Германия (3,06%), Малайзия (2,51%), Ирландия (1,97%), Таиланд (0,96%) и Швеция (0,84%).

Несмотря на то, что страны СНГ в последнее время активно внедряют в торговле практику использования криптовалют, а также развивают необходимую криптоинфраструктуру, заметно повысить свои ежемесячные показатели в хешрейте в 2025 году особо не удалось. Лидерами этого рейтинга, как в общемировом зачете, так и среди стран СНГ, являются Казахстан и Россия. Ниже в списке разместились: Узбекистан (0,05%), Таджикистан (0,02%), Беларусь (0,02%) и Азербайджан (0,01%). Замыкает рейтинг по ежемесячному показателю хешрейта и, соответственно, добычи биткоина среди всех стран мира Армения (0,01%).

