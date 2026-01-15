Акмарал Альназарова ознакомилась с пилотом по телемедицине в Карагандинской области

Министр здравоохранения посетила телемедицинский центр областной клинической больницы Караганды.

В рамках визита была продемонстрирована телемедицинская консультация в формате «врач–пациент»: эндокринолог центра провел прием пациентки из Шетского района в онлайн-режиме. Такой формат позволяет получать квалифицированную медицинскую помощь независимо от места проживания.

Специалисты телемедицинского центра представили итоги пилотного проекта и поделились практическими результатами его внедрения.

Ключевые показатели проекта:

— более 200 телемедицинских сеансов проведено на базе областной клинической больницы;

— в рамках пилота услуги оказывают ТОО «Мед-365» и ТОО «Телемедицинский центр Сапа»;

— всего по региону проведено 251 консультативная и 2294 диагностические телемедицинские услуги.

С 15 сентября 2025 года в Казахстане стартовал проект «Онлайн медицина», который призван сделать медицинскую помощь ближе и доступнее для жителей самых отдаленных сельских регионов. Пилот охватил девять регионов страны — от Акмолинской и Актюбинской до Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей, Алматинской области и Астаны — и объединил 100 медицинских организаций и семь поставщиков телемедицинских решений.

За время реализации проекта было оказано 39 569 дистанционных медицинских услуг, среди которых преобладают диагностические (24 923), однако значительную часть составляют и консультативные услуги специалистов (12 645), а также более 2 000 лабораторных исследований.

Анализ данных показал, что, несмотря на большое количество диагностических исследований, основной запрос у населения связан именно с консультациями профильных специалистов — терапевтов, кардиологов, эндокринологов, педиатров.

Наиболее востребованными функциями телемедицины стали экспресс-диагностика, ЭКГ — более 20 тысяч исследований, применение цифровых стетоскопов, отоскопов и офтальмоскопов, а также дистанционные наблюдения хронических пациентов.

Эти результаты подтверждают востребованность и эффективность телемедицины как важного инструмента повышения доступности и качества медицинской помощи для населения.

