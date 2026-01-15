Академик использует суперкомпьютер КазНУ для решения сложных задач

Суперкомпьютер КазНУ является первым высокопроизводительным вычислительным комплексом, запущенным в академическом направлении, система такого уровня не имеет аналогов в регионе ЦА.

Вице-президент Национальной академии наук при Президенте РК, известный казахстанский ученый и общественный деятель, академик Аскар Жумадилдаев для решения сложных математических задач использует мощности суперкомпьютера КазНУ имени аль-Фараби. По словам ученого, особо сложные алгебраические задачи, которые приходилось рассчитывать вручную или с помощью персонального компьютера в течение нескольких недель, а иногда и месяцев, высокопроизводительный суперкомпьютер КазНУ смог решить в кратчайшие сроки.

«Если обратиться к истории, то в период моей работы в Институте Миттаг-Леффлера, когда мы запускали вычислительные программы на компьютере, результаты получали лишь на следующий день. Для решения сложных задач всегда требовались мощные вычислительные ресурсы. Сейчас у меня есть собственный мощный компьютер с восемью процессорами, с помощью которого я решал свои алгебраические задачи. Однако суперкомпьютер КазНУ справился с задачами, которые раньше рассчитывались неделями, всего за три часа. Это поистине колоссальная мощь», — отметил академик Аскар Жумадилдаев.

Специалисты Центра суперкомпьютерных технологий КазНУ выделили ученому сервера для проведения вычислений и оказывают всестороннюю поддержку в реализации его научных проектов.

Отметим, что суперкомпьютер КазНУ является первым высокопроизводительным вычислительным комплексом, запущенным в академическом направлении, и система такого уровня не имеет аналогов в регионе Центральной Азии. Производительность суперкомпьютера КазНУ составляет 2000 терафлопс. Он входит в число 600 лучших суперкомпьютеров мира. Его архитектура основана на процессорах компаний Intel и NVIDIA, а вычислительная мощность превышает возможности самого современного персонального компьютера примерно в 10 000 раз. Эта система позволяет с высокой точностью выполнять сложные математические модели и многомерные вычисления, прогнозировать погоду, а также эффективно реализовывать научные и прикладные проекты в области искусственного интеллекта и глубинного анализа данных.

