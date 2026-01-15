570 тыс. казахстанцев прошло обучение на Skills Enbek в 2025 году

Всего на платформе зарегистрировано более 1,5 млн пользователей.

В 2025 году 570 тыс. граждан, в том числе 53,5 тыс. безработных, получило сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Всего на платформе зарегистрировано более 1,5 млн пользователей, из которых 925,7 тыс. — в 2025 году. При этом обучение за весь период действия Skills Enbek прошли около 1,2 млн человек, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Из 56,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 16,9 тыс. человек — представители молодежи в возрасте 16-35 лет из Туркестанской (3,5 тыс. чел.), Костанайской (2,8 тыс.), Кызылординской (по 2,5 тыс.) областей, а также г. Алматы (2,3 тыс.) и Алматинского региона (2,2 тыс.).

Также более 56% безработных, получивших сертификаты на Skills Enbek в 2025 году — женщины (32 тыс.). Наибольшая доля женщин в основном из Туркестанской (3,5 тыс. чел.), Костанайской (2,8 тыс. чел.) и Кызылординской (2,6 тыс. чел.) областей, г. Алматы и Карагандинской области (по 2,3 тыс. человек соответственно).

Около 26 тыс. человек, обучившихся в 2025 году, являются жителями сельской местности — большинство из Туркестанской (3,2 тыс.), Кызылординской (2,9 тыс.) и Алматинской (2,6 тыс.) областей.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1 000 курсов по различным направлениям, из них 382 — бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Самыми популярными курсами в 2025 году стали: «IT и телекоммуникации», «Повар-кондитер», «Сенің мансаптық бастамаң: „Электрондық еңбек биржасын“ қалай пайдалануға болады», «Управление персоналом», «Пішу және тігу».

На Skills Enbek постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и др. направлениям. Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.