«Чистая» энергетика на взлете: мощность таких станций увеличилась в 14 раз

Доля объектов ВИЭ в Казахстане достигла 7% от общего производства электроэнергии в стране.

В прошлом году в Казахстане наблюдалось продолжение развития объектов возобновляемых источников энергии. Их общая установленная мощность стабильно растет. Так, по данным Finprom.kz к концу 2025 года в стране функционировало 162 объекта ВИЭ общей установленной мощностью в 3,5 гигаватт: 67 ветровых электростанций, 49 солнечных электростанций, 43 гидроэлектростанции, 3 биогазовые электростанции.

В целом стоит рассматривать развитие в долгосрочной динамике. К примеру, десятью годами ранее, в 2015-м, в Казахстане действовало 48 объектов ВИЭ суммарной мощностью в 251 МВт. За десятилетие количество объектов «зеленой» энергетики выросло в 3,4 раза, а общая мощность — почти в 14 раз.

По итогам 2025 года доля генерации «чистой» энергии достигла 7%, отражая положительную динамику на пути к устойчивому энергетическому балансу. В 2015-м доля объектов ВИЭ составляла менее 1% от общего производства электроэнергии в стране.

В 2025 году было введено в эксплуатацию 9 новых объектов ВИЭ суммарной установленной мощностью в 503 МВт: 5 ветровых электростанций общей мощностью в 387 МВт, 3 солнечных электростанции общей мощностью в 90 МВт, 1 гидроэлектростанция мощностью в 26 МВт. География новых объектов охватила Карагандинскую, Улытаускую, Актюбинскую, Жетысускую, Кызылординскую и Мангистаускую области.

Важной частью развития рынка ВИЭ является проведение аукционных торгов в рамках плана на 2024–2027 годы общей мощностью в 6,7 ГВт. По состоянию на декабрь 2025-го распределено около 4 ГВт, что показывает заинтересованность инвесторов и живой рынок «зеленой» генерации.

В дальнейшем будут реализованы международные проекты с участием таких стратегических инвесторов, как Total Eren, Masdar, China Power International Holding, China Energy.

В целом до 2035 года в Казахстане запланирована реализация объектов ВИЭ суммарной мощностью более 8 ГВт, что подтверждает последовательный курс страны на переход к «зеленой» энергетике, укрепление энергетической безопасности и повышение устойчивости национальной энергосистемы.

