Следите за новостями

Цифра дня

Эффект в $1,3 млрд от внедрения ИИ планирует получить за 5 лет «Самрук-Казына»

    Вводится цифровая маркировка на пиво и пивные напитки

    Правила маркировки были утверждены 7 ноября 2025 года.

    15 января 2026 10:00
    Рубрики: Общество

    С 1 февраля 2026 года поэтапно вводится цифровая маркировка пива и пивных напитков. Производители и импортеры могут ознакомиться с работой системы и возможностями регистрации в ИС МПТ на промышленном стенде. Система предназначена для отражения сведений о продукции и поддержки процессов, связанных с применением кодов Data Matrix в производстве и логистике, передает Zakon.kz.

    Внедрение цифровой маркировки предусматривается в следующие сроки:

    — с 1 февраля 2026 года — для продукции в кегах и бутылках;
    — с 1 января 2027 года — для продукции в жестяных банках.

    Продукция, выпускаемая после указанных дат, будет отражаться в ИС МПТ с использованием кодов Data Matrix при ее вводе в оборот.

    Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.