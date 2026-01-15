Вводится цифровая маркировка на пиво и пивные напитки

Правила маркировки были утверждены 7 ноября 2025 года.

С 1 февраля 2026 года поэтапно вводится цифровая маркировка пива и пивных напитков. Производители и импортеры могут ознакомиться с работой системы и возможностями регистрации в ИС МПТ на промышленном стенде. Система предназначена для отражения сведений о продукции и поддержки процессов, связанных с применением кодов Data Matrix в производстве и логистике, передает Zakon.kz.

Внедрение цифровой маркировки предусматривается в следующие сроки:

— с 1 февраля 2026 года — для продукции в кегах и бутылках;

— с 1 января 2027 года — для продукции в жестяных банках.

Продукция, выпускаемая после указанных дат, будет отражаться в ИС МПТ с использованием кодов Data Matrix при ее вводе в оборот.

