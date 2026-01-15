Что нельзя брать на борт с 1 января 2026 года по новым правилам IATA.

Международная ассоциация авиатранспорта ограничила провоз и использование пауэрбанков и техники с литий-ионными аккумуляторами в самолетах с 1 января 2026 года. Обновления внесены в правила перевозки опасных грузов, к которым ассоциация относит аккумуляторные батареи и портативные зарядные устройства, передает Zakon.kz.

«Во всем мире все больше путешественников берут с собой устройства на литиевых батареях, и хотя эти предметы, как правило, безопасны при правильной упаковке и обращении, этот шаг позволит минимизировать любые потенциальные риски, связанные с этими устройствами», — заявил главный операционный директор Virgin Australia Крис Снук.

Отмечается, что пассажиры могут провозить в ручной клади не более двух портативных зарядных устройств (максимум 100 Вт/ч каждое), но размещать их следует только в кармане сиденья, а не в верхних багажных отделениях.

Как уточняется, в соответствии с новыми правилами пауэрбанки нельзя заряжать от источников питания, расположенных в сиденьях или любом месте в салоне самолета в течение всего полета. Их также нельзя использовать для зарядки других устройств во время руления, взлета и посадки.