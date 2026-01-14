3,6 млн «умных» счетчиков появится в стране к 2028 году

Это позволит существенно оптимизировать расходы воды и увеличить срок службы оборудования.

На заседании правительства вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов подчеркнул, что цифровизация является неотъемлемой частью модернизации систем водоснабжения и водоотведения и необходимым условием обеспечения устойчивой эксплуатации, системного управления, контроля и снижения потерь в коммунальной инфраструктуре. В связи с этим проводится работа по стандартизации требований к системам автоматизации (АСУ ТП) и приборам учета с технологией телеметрии для автоматического сбора показаний через каналы связи.

В 2026–2028 годах планируется установить более 3,6 млн «умных» счетчиков воды, что позволит существенно оптимизировать расходы воды и увеличить срок службы оборудования.

«Совместно с отечественными и международными экспертами проведена оценка деятельности водоканалов в 5 городах — в Астане, Шымкенте, Уральске, Экибастузе и Шахтинске. По ее итогам подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и разработано техническое задание на подготовку технико-экономического обоснования, предусматривающее единые цифровые решения и поэтапность внедрения. Ведется работа с акиматами и субъектами естественных монополий по формированию заявок на приборизацию водоснабжения», — отметил он.

Кроме того, в рамках Послания Главы государства от 8 сентября 2025 года поставлена задача по привлечению международного опыта и компетенций в водный сектор. В прошлом году подписаны меморандумы с крупными международными сетевыми операторами Veolia, Suez и Aqualia. Формат сотрудничества не предполагает передачу активов, а направлен на внедрение управленческих решений и передовых практик при сохранении государственного контроля.

В настоящее время продолжаются переговоры с рядом азиатских компаний, чтобы расширить опыт и компетенции в управлении водной инфраструктурой страны.

