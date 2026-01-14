Водную отрасль объединят в единую цифровую систему до конца 2026 года

В Казахстане готовят масштабную перезагрузку водного сектора.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства доложил о проводимой работе по цифровизации водной отрасли.

Он сообщил, что на сегодня проведен реинжиниринг 9 ключевых бизнес-процессов водной отрасли. Целевая модель предусматривает переход на электронные процедуры, создание единых реестров и централизованного хранилища данных, внедрение личного кабинета водопользователя и автоматизацию сверок и проверок. Ожидается сокращение сроков и этапов, рост прозрачности и снижение ошибок. В итоге процедуры станут проще на 51%.

На сегодня доступно 24 госуслуги в этой сфере, все — онлайн. В 2025 году 95% услуг оказано онлайн, что подтверждает стабильный переход на цифровые каналы. Также в рамках поручений Главы государства по цифровизации водного сектора реализуется ключевой проект — Национальная информационная система водных ресурсов. ИС разрабатывается по стандартам электронного правительства, межведомственной интеграции и информбезопасности. Уже реализованы базовые функции, внедряются аналитика и прогнозирование. За счет интеграции 11 государственных информационных систем формируется единое цифровое пространство управления водой, что повышает достоверность данных.

Другой перспективный проект — Система заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления. Сейчас система работает в пилотном режиме, а запуск в промышленную эксплуатацию планируется до конца текущего года. Для удобства граждан планируется интеграция с eGov mobile, банками второго уровня и 1С.

В этом году стартует автоматизация 103 оросительных каналов. В южных регионах — в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях — предусмотрено управление затворами. При поддержке Исламского банка развития планируется оцифровать еще 264 канала. Предусмотрено внедрение ПО для планирования и управления водой. Дистанционное управление заменяет выезды и обеспечивает автоматический контроль распределения воды.

«Формируется Единая цифровая платформа Жилищно-коммунального хозяйства „Smart Turmys“, которая станет единым интерфейсом для граждан по коммунальным услугам. Параллельно проработана модель единого платежного документа, для повышения удобства населения и прозрачности расчетов. Главная задача — оснащение объектов приборами учета и автоматизированными системами с онлайн-передачей данных. Это обеспечивает контроль по всей цепочке: от производства до потребления, включая социальные объекты. До 2030 года необходимо обеспечить 100% онлайн-передачу данных в сфере водоснабжения», — добавил Жаслан Мадиев.

Существенный вклад в цифровизацию сферы вносят стартапы экосистемы Astana Hub. Сейчас в экосистеме 11 проектов, создающих цифровые решения для водного сектора, такие как умные счетчики, датчики протечек и системы автоматизации водоснабжения. Совокупный доход стартапов составляет 6,3 млрд тенге, что показывает, как инновации становятся частью экономики страны.

Отдельного внимания заслуживает единая платформа управления водоканалом NеоPrо. Платформа охватывает множество модулей и обеспечивает мониторинг и диспетчеризацию, цифровой двойник, аварийный контроль, автоматизацию квитанций и управление заявками. Решение успешно внедрено в г. Шымкент и будет масштабировано по всей стране.

«В целях автоматизации процессов учета, мониторинга и анализа водных ресурсов, Министерству водных ресурсов и ирригации РК необходимо обеспечить ввод в промышленную эксплуатацию Национальной информационной системы водных ресурсов до конца 2026 года. Кроме того, для достижения целевых показателей акиматам необходимо усилить оцифровку инженерных сетей и ускорить внедрение приборов учета с онлайн-передачей данных. Параллельно необходимо продолжить интеграцию отраслевых систем и развитие единых реестров. Это позволит обеспечить сопоставимость данных, повысить прозрачность и управляемо снижать потери воды», — заключил Жаслан Мадиев.

