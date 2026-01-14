Казахстанцев начнут штрафовать за отсутствие маркировки ИИ-контента

С 16 января в Казахстане вступит в силу закон об искусственном интеллекте.

Одно из его положений касается маркировки ИИ-контента — за ее отсутствие будут начислять крупные штрафы, следует из законодательного акта. Маркировка должна быть машиночитаемой — то есть, ее должны автоматически распознавать программы и цифровые системы. За отсутствие предусмотрены штрафные санкции. Эта норма уже отражена в Кодексе об административных правонарушениях РК, передает Курсив.

В частности, для физлиц штраф составляет 15 МРП (64 875 тенге в 2026 году), для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 20 МРП (86 500 тенге), для среднего бизнеса — 30 МРП (129 750 тенге), а для крупного бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге). При повторном нарушении в течение года санкции ужесточаются. Физическим лицам грозит штраф в размере 30 МРП (129 750 тенге), малому бизнесу и НКО — 50 МРП (216 250 тенге), среднему бизнесу — 70 МРП (302 750 тенге), крупному бизнесу — 200 МРП (865 000 тенге).

В случае повторного нарушения для крупных компаний также предусмотрены более жесткие меры — деятельность соответствующей ИИ-системы может быть временно приостановлена либо полностью запрещена.

Закон также затрагивает вопросы авторского права. Произведения, созданные с использованием ИИ, будут охраняться авторским правом только в том случае, если в их создании был творческий вклад человека. При этом сами текстовые запросы (промпты), если они являются результатом интеллектуальной деятельности, признаются объектами авторского права.

Отдельно оговаривается использование контента для обучения ИИ. Такие действия не считаются «свободным использованием» в образовательных или научных целях. Использовать произведения для обучения моделей искусственного интеллекта можно только при отсутствии прямого запрета со стороны автора или правообладателя, выраженного в машиночитаемой форме.