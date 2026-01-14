Следите за новостями

    Получение ВНЖ для иностранных IT-специалистов упростят в Казахстане

    Обсуждение проекта приказа продлится до 27 января 2026 года на портале «Открытые НПА».

    14 января 2026 11:01, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК разработало и вынесло на обсуждение проект совместного приказа «О запуске и реализации пилотного проекта «Digital Nomad Residency» по оказанию государственной услуги «Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан» для специалистов в сфере информационно-коммуникационных услуг». Проект направлен на упрощение процедур получения разрешения на постоянное проживание в РК для иностранных IT-специалистов в сфере ИКТ, передает Uchet.kz.

    В случае принятия правового акта будут привлечены иностранные специалисты в сфере искусственного интеллекта.

