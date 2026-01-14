Следите за новостями

    В Казахстане запустили новое медиа Halyq Press

    14 января 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество, Культура

    В РК открылось новое независимое СМИ Halyq Press. Информационное агентство будет публиковать материалы на темы, которые касаются повседневной жизни казахстанцев. Это дороги, школы, больницы, вода, отопление и многое другое.

    Главный редактор медиа — Аймира Муксулова, ранее работавшая в пресс-службах госорганов и журналисткой в крупных изданиях.

