В Казахстане запустили новое медиа Halyq Press
В РК открылось новое независимое СМИ Halyq Press. Информационное агентство будет публиковать материалы на темы, которые касаются повседневной жизни казахстанцев. Это дороги, школы, больницы, вода, отопление и многое другое.
Главный редактор медиа — Аймира Муксулова, ранее работавшая в пресс-службах госорганов и журналисткой в крупных изданиях.
