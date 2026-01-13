В Satbayev University создали доступные солнечные панели нового поколения

Разработки казахстанских ученых расширяют возможности использования возобновляемых источников энергии.

В Satbayev University подвели итоги работы опытно-промышленной линии по выпуску солнечных панелей на базе Физико-технического научно-исследовательского института. За истекший год производство, организованное совместно с компанией «ТехноГруппСервис», ориентированное на выпуск модулей мощностью до 150 мегаватт в год, стало одним из ключевых проектов в области возобновляемых источников энергии и технологической независимости Казахстана.

Благодаря работе института казахстанцы получили возможность пользоваться современными солнечными панелями отечественного производства, которые обеспечивают более высокую эффективность, стабильную выработку энергии и длительный срок службы в климатических условиях Казахстана. Такие панели уже используются на заводах Казахстана, но они подходят не только для предприятий и инфраструктурных объектов, но и для частных домов — за счет доступной цены, мощности, стабильной работы и долговечности.

Физико-технический институт первым в Казахстане начал разрабатывать решения и проводить исследования в области гетеропереходных фотоэлементов. В основе данной технологии лежат достижения квантовой физики и современных нанотехнологий. В течение двадцати лет ученые перенимали опыт немецких и российских производителей и стали одними из первых разработчиков технологий производства солнечных панелей в Казахстане по технологии Tunnel Oxide Passivated Contact (TopCon) и Heterojunction Technology (HIT). Это инновационный подход, направленный на повышение эффективности солнечных элементов.

Разработчики солнечных элементов, из которых собирают такие панели, отмечают, что не собираются останавливаться на достигнутом:

«Мы постоянно работаем над этими элементами, чтобы они были более надежными и соответствовали требованиям казахстанских потребителей, — рассказал руководитель проекта, ученый Николай Чучвага. — Мы работаем также над перовскитными технологиями для солнечных элементов и ванадиевыми батареями. Это общее движение в сторону возобновляемых источников энергии».

Проект ориентирован на потребности внутреннего рынка и регионов с высокой солнечной инсоляцией. Локальное производство снижает зависимость от импорта компонентов и способствует укреплению национального бренда высокотехнологичной продукции. Особое внимание уделяется адаптации панелей к климатическим условиям Казахстана, долговечности и энергоэффективности.

Подводя итоги уходящего года и оценивая перспективы нового, коллектив института подчеркивает, что солнечная энергетика становится символом устойчивого развития и уверенности в будущем. Нанотехнологии и передовые инженерные решения воплощаются в практических проектах, которые работают на благо людей, повышают энергетическую безопасность и открывают новые возможности для экономики страны. Труд ученых и инженеров Satbayev University и далее будет способствовать укреплению научного потенциала Казахстана и расширению применения возобновляемых источников энергии в интересах общества и устойчивого будущего.

