TikTok назвал самых вдохновляющих педагогов страны

Платформа для создания и просмотра коротких видео подвела итоги ежегодного конкурса

Инициатива в четвертый раз объединила педагогов со всего Казахстана: учителей школ, колледжей и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений по всему Казахстану, которые делятся знаниями в формате коротких познавательных видеороликов и доказывают, что образование может быть увлекательным, доступным и вдохновляющим. За четыре года существования конкурса #УчителяКазахстана в TikTok сформировалось сильное и активное сообщество преподавателей, усилиями которых было опубликовано почти 100 тысяч познавательных роликов на казахском и на русском языках. Эти авторы контента на практике доказывают, что короткие видео могут не только объяснять сложные темы простым языком, но и увлекать аудиторию разных возрастов. Победители конкурса прошлых лет, среди которых Ботагоз Омарова, Хайдар Мурзахметов, Байболат Сейдахан, Евгений Солоницын и многие другие, стали настоящими любимцами аудитории, а их ролики набирают десятки и даже сотни тысяч просмотров.

По итогам конкурса были определены победители, чьи обучающие видеоролики получили наибольший отклик аудитории и отличились качественной и креативной подачей материала. Победителями конкурса стали:

- Мирлан Джусамбаев (@physicsphenom), учитель физики Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления в Таразе. В своих видеороликах он доступно и наглядно объясняет сложные физические явления, сочетая академические знания с визуальными примерами и экспериментами, что делает контент понятным и интересным для широкой аудитории. Его подход помогает школьникам и студентам по-новому взглянуть на предмет и преодолеть страх перед сложной наукой. Мирлан стал победителем в номинации «Учись в TikTok» по итогам 2024 года, подтвердив высокий уровень доверия и вовлеченности аудитории.

- Мади Райымбек (@raiymbek.math), учитель математики школы-гимназии №25 в Шымкенте. В своих видеороликах на казахском языке он наглядно показывает, как решать задачи на логику и сложные примеры, а также подходить к математике системно и без стресса. Контент креатора ориентирован на развитие аналитического мышления и помогает ученикам лучше понимать предмет, готовиться к контрольным и экзаменам, а также по-новому взглянуть на математику как на практичный и понятный инструмент.

- Асем Рахимова (@rakhimovaassem), учитель химии Назарбаев Интеллектуальной школы в Талдыкоргане. Педагог объясняет сложные химические темы через креативный и вовлекающий музыкальный формат. Самыми популярными стали музыкальные композиции, созданные на основе песни «APT» (ROSE& Bruno Mars), а также трека «Базовый минимум» (SABI&Миа Бойка). Асем объясняет основы химической связи и показывает, что понимание базовых принципов открывает логику всех химических реакций, делая предмет более понятным и запоминающимся для учеников.

«Конкурс #УчителяКазахстана наглядно показывает, как меняется роль педагога в цифровую эпоху. Сегодня учителя не только передают знания в классе, но и вдохновляют миллионы пользователей онлайн, находя новые форматы общения с аудиторией. Мы гордимся тем, что проект «УчителяКазахстана» из года в год объединяет талантливых педагогов со всей страны и помогает раскрывать их креативный потенциал, делая образовательный контент доступным и интересным для широкой аудитории», – отметила Мелис Чаглар, руководитель операционного отдела TikTok в Турции, Восточной Европе и Центральной Азии.

Каждый из победителей конкурса получит ценные призы – смартфоны iPhone 17, которые помогут им создавать еще более качественный контент для сообщества TikTok.