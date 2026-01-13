В Караганде представили план внедрения ИИ в экономику и госуправление

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев посетил Карагандинскую область с рабочей поездкой.

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта продолжается системная работа с регионами по определению приоритетов цифровой трансформации на 2026 год. Совместно с акиматами и профильными командами на местах проводится сверка планов цифрового развития и готовности к внедрению ИИ-решений. В Караганде состоялась встреча с руководством области и профильными службами, в ходе которой обсуждались динамика цифровой трансформации региона, развитие IT-индустрии, а также внедрение решений на базе искусственного интеллекта в экономику и систему государственного управления.

Ключевыми направлениями обсуждения стали развитие телекоммуникационной инфраструктуры и кибербезопасности, наращивание потенциала региональных IT-хабов, трансформация цифровых офисов для населения, реализация проектов Smart City, а также цифровизация реального сектора экономики. По каждому из обозначенных направлений были презентованы рекомендации и подходы по их дальнейшему развитию, с учетом региональной специфики и целевых показателей.

По итогам встречи сформированы конкретные задачи и предложения, которые войдут в план на 2026 год с приоритетом на удобство для граждан, эффективность для бизнеса и прозрачность процессов.

