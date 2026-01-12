Авторы телеграм-каналов заработали более 57 млн долларов с Yandex Ads

Инвестиции бизнеса в продвижение в Telegram через Yandex Ads для повышения узнаваемости и роста продаж увеличились вдвое в 2025 году.

Yandex Qazaqstan расширила поддержку авторов и медиа, развивающих каналы в Telegram. Эксперты Yandex Ads помогут креаторам расширять аудиторию, развивать контент и зарабатывать на нем без необходимости самостоятельно находить рекламодателей.

Рекламная сеть Yandex Advertising Network (YAN) объединяет свыше 18 000 телеграм-каналов в разных странах, которые читает более 320 млн подписчиков. С момента запуска монетизации через Yandex Ads в 2023 году партнеры YAN заработали более 57 млн долларов на размещении постов от рекламодателей Yandex Direct в своих телеграм-каналах. Инвестиции бизнеса в продвижение в Telegram через Yandex Ads для повышения узнаваемости и роста продаж увеличились вдвое в 2025 году.

С помощью инструментов монетизации блогеры, авторы и СМИ, развивающие телеграм-каналы, могут начать зарабатывать на своем контенте и увеличивать доход. Расширенная команда поддержки в Казахстане теперь помогает еще быстрее подключаться к инструменту, бесшовно интегрировать рекламу в каналы и упрощать получение выплат за публикации.

«Телеграм-каналы — понятный инструмент для развития как начинающих, так и профессиональных авторов и медиа. Несмотря на высокий потенциал развития на площадке и низкий порог входа, начать зарабатывать на своем контенте может быть совсем не просто. Для того чтобы помочь авторам развиваться, а бизнесу — находить целевых клиентов, Yandex Ads запустила монетизацию для телеграм-каналов от 1 500 подписчиков. Мы видим, что в Казахстане это эффективный и популярный инструмент как среди бизнеса, так и среди авторов, которые получают дополнительные возможности для развития блога», — комментирует Мадина Сейсенгалиева, глава Yandex Ads в Центральной Азии.

Благодаря интеграции с Yandex Advertising Network телеграм-каналы получают доступ более чем к 600 000 рекламодателей из разных стран, которые продвигают свои товары, услуги и бренды в Yandex Direct. В Казахстане больше всего на продвижение в телеграм-каналах через Yandex Ads инвестирует бизнес в категориях: финансы, туризм, бытовая техника и электроника и товары повседневного спроса (FMCG).

Подключиться к монетизации Yandex Advertising Network и начать зарабатывать на своем блоге могут как популярные, так и начинающие телеграм-каналы. Искать заказчиков вручную не придется — система автоматически разместит рекламные публикации от релевантных брендов, подходящих под тему и аудиторию канала. Администратор может адаптировать показ рекламы под свои потребности: например, ограничить тематики постов и определенные сайты, задать частоту и время публикаций, а также установить минимальную стоимость тысячи показов, за которую канал готов размещать рекламные посты.