В Казахстане создается первый Институт транспортных наук и технологий

На базе ALT Университета при Национальной академии наук появился первый в стране Институт транспортных наук и технологий, призванный усилить транзитный и логистический потенциал Казахстана современными научными разработками.

9 января в ALT Университете имени М. Тынышпаева состоялось торжественное подписание меморандума о создании первого в Казахстане Института транспортных наук и технологий (ITST) при Национальной академии наук при Президенте РК. Создание Института осуществляется во исполнение поручений Главы государства, который неоднократно подчеркивал стратегическую значимость развития транспортно-логистического сектора и транзитного потенциала страны.

Институт транспортных наук и технологий станет профильным научным центром, деятельность которого будет направлена на разработку научно-технических основ развития транспортной системы, повышение эффективности транзита и логистики, внедрение инновационных материалов и технологий, а также повышение надежности и долговечности транспортной инфраструктуры. Одним из приоритетных направлений работы Института станет уточнение дорожно-климатического районирования территории Казахстана. Планируется переход от существующего деления на две зоны к более детализированной системе, учитывающей региональные особенности проектирования, строительства и эксплуатации транспортных объектов.

Выступая на церемонии, председатель правления-ректор ALT Университета имени М. Тынышпаева Меруерт Жармагамбетова охарактеризовала подписание меморандума как значимую веху в развитии отечественной транспортной науки и событие общенационального масштаба. По ее словам, для ALT Университета стать базовой площадкой реализации этого проекта — большая честь и знак высокого доверия со стороны академического сообщества. Она также отметила символичность того, что Институт создается именно в университете, носящем имя выдающегося инженера и государственного деятеля Мухамеджана Тынышпаева.

«Новый Институт станет не просто научной структурой, а полноценной экосистемой инноваций, где наука будет тесно связана с практикой, а результаты исследований будут направлены на повышение конкурентоспособности транспортной системы Казахстана», — подчеркнула Меруерт Жармагамбетова.

Также на мероприятии президент Национальной академии наук РК при Президенте РК, академик Акылбек Куришбаев отметил важность научного обеспечения задач, определенных Главой государства.

«Глава государства определил транспорт и логистику как стратегический приоритет страны. Для успешной реализации этих задач необходимо обеспечить отрасль современной наукой. Именно этой цели служит институт транспортных наук и технологий», — сказал Акылбек Куришбаев.

Участники ознакомились с научно-исследовательской базой университета и обсудили перспективы развития прикладной транспортной науки.

Создание первого в Казахстане Института транспортных наук и технологий стало важным шагом к формированию научного фундамента транспортной отрасли, укреплению транзитно-логистического потенциала страны и интеграции науки с реальным сектором экономики.

