В Казахстане установили цены на услуги суперкомпьютера

Правительство РК утвердило официальные тарифы на расчетные мощности и инфраструктуру Национального суперкомпьютерного центра alem.cloud, которые предназначены для поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, передает Alfa.kz.

Эти услуги предоставляются через АО «Национальные информационные технологии» и являются частью усилий по созданию в стране мощной вычислительной инфраструктуры для ИИ-разработок и научных проектов. Использование графических ускорителей GPU H200 обойдется в 1 666 637 тенге в месяц (без НДС). Суточная аренда GPU — 53 762 тенге. Аренда дискового пространства SSD — 49 тенге в месяц за гигабайт.

Суперкомпьютер alem.cloud уже считается одним из ключевых элементов развития цифровой экономики Казахстана: с его помощью решаются задачи по обучению моделей ИИ, анализу больших данных, научным исследованиям и другим вычислительно-требовательным задачам.

