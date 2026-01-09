Следите за новостями

    На крышах учебных корпусов КазНУ установлены солнечные панели

    После запуска проекта часть потребности учебного заведения в электроэнергии будет обеспечена альтернативными источниками энергии.

    9 января 2026 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Солнечными панелями оборудованы здания Высшей школы экономики и бизнеса, журналистики, юридического, исторического, географического, биологического, филологического и медицинского факультетов. Проект позволит сэкономить энергию и значительно снизить затраты на электричество.

    Электростанция построена в рамках соглашения совместно с китайской стороной на площади 20 тыс. м2. После запуска проекта часть потребности учебного заведения в электроэнергии будет обеспечена альтернативными источниками энергии. Это позволит студентам и сотрудникам использовать устойчивую, экологически чистую энергию, а также укрепит имидж вуза как инновационного университета.

    В будущем, согласно плану, все факультеты и общежития в кампусе КазНУ будут обеспечены солнечными панелями. В дополнение к этому полностью обновляются крыши учебных корпусов, административных зданий кампуса, общежитий и научных центров. Старые кровельные покрытия были демонтированы, а поверхности подготовлены к работам. Затем был уложен слой гидроизоляции и установлена водосточная система. Эти меры направлены на обеспечение долгосрочной эксплуатации объектов.

