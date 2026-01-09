Перевыпустить паспорт можно будет онлайн

Пилотный проект планируется запустить 31 марта.

В Казахстане запускают новый цифровой сервис, который позволит гражданам подавать заявления на получение и замену паспорта онлайн, не посещая Центр обслуживания населения лично. Эта услуга станет частью портала электронного правительства eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile. Граждане смогут зайти на портал eGov или в мобильное приложение, авторизоваться и заполнить заявку на выдачу или замену паспорта, пройти биометрическую идентификацию, подписать документы и оплатить госпошлину прямо онлайн. После этого документ оформят без необходимости визита в госцентр, передает Alfa.kz.

Пилотный проект по онлайн-выдаче паспортов планируется запустить 31 марта 2026 года. Если он успешно пройдет, услуга станет доступной широкой аудитории.

Что важно знать:

— На первых этапах онлайн-услуга будет доступна прежде всего для замены паспорта (по истечении срока действия), так как первичное оформление требует более строгой проверки личности.

— Параллельно развивается система цифровых паспортов — электронная версия документа уже доступна в приложении eGov Mobile и может использоваться для подтверждения личности в республике.

— Тех, кто предпочитает личное обращение, никто не лишит возможности обратиться в ЦОНы — новые цифровые услуги дополняют, а не полностью заменяют офлайн-сервис.

Такой шаг ускорит и упростит получение важных документов, особенно для людей с ограниченной мобильностью или тех, кто ценит своё время.