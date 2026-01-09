Премьер высказался о цифровизации.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил о необходимости внедрения цифровых решений во все сферы жизни казахстанцев. Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры в области цифровых технологий и искусственного интеллекта играет ключевую роль в реальной трансформации отечественной экономики. Однако сегодня наблюдается нехватка решений для широкого применения в повседневной жизни, передает Zakon.kz.

«Компании должны не только представлять новые прототипы, но доводить их до логического завершения и применения на практике. Цифровизация должна развиваться не параллельно экономике и повседневной жизни, а быть их неотъемлемой частью. У нас есть передовые IT-решения, но по-прежнему сохраняются и устаревшие методы. Например, казахстанцы до сих пор отправляют показания счетчиков по телефону», — привел пример Бектенов.

По его словам, такие неактуальные бизнес-процессы наблюдаются в целых отраслях:

— в строительстве отсутствуют BIM-модели, что ограничивает возможности для эффективного проектирования и управления;

— слабыми темпами идет роботизация на производствах и внедрение прорывных IT-решений в сельском хозяйстве.

«Поэтому уполномоченным органам необходимо сосредоточиться на практических цифровых решениях, которые обеспечат ощутимый эффект для экономики. Особое внимание следует уделить созданию инструментов для противодействия современным угрозам и чрезвычайным ситуациям», — добавил премьер.

