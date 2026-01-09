В Казахстане внедрят цифровые рабочие места для госслужащих

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал, как будет создаваться безопасное цифровое рабочее место госслужащего.

По его словам, для обеспечения безопасности рабочего места предусмотрены единая авторизация, а при необходимости — биометрическая идентификация для доступа к системам, содержащим персональные данные, передает Zakon.kz.

«Касательно безопасного рабочего места госслужащего — мы понимаем, что сейчас, в эпоху мобильности, не всегда люди должны быть конкретно закреплены за своим кабинетом. В том числе это относится и к министерствам и акиматам, которые часто осуществляют выезды. Поэтому мы планомерно сейчас хотим создать такую экосистему, когда госслужащий может работать не из офиса — может работать с планшета или доверенного ноутбука. И очень важно обеспечить необходимые требования по информационной безопасности https://profit.kz/tags/security/. В том числе это безопасные инструменты по видеоконференцсвязи, по переписке — мессенджеры, почтовая связь и так далее. И мы сейчас работаем над тем, чтобы создать одно такое единое окошко, в котором госслужащему будет удобно в том числе работать. Потому что сейчас информационных систем, как вы знаете, довольно-таки много, и в каждом отдельном окне не всегда удобно работать — это отдельные пароли, отдельные учетные записи. Вот сейчас все это в одну кучу пытаемся собрать», — сказал Коняшкин.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.