Водительские удостоверения массово аннулируются

Между информационными системами Минздрава и МВД обеспечен автоматизированный обмен данными в режиме реального времени.

В Минздраве сообщили о результатах совместной работы с МВД по ограничению допуска к управлению транспортом для граждан с медицинскими противопоказаниями.

Как уточнили в ведомстве, меры реализуются в рамках системного подхода к повышению безопасности дорожного движения и защите жизни и здоровья граждан. В ходе цифрового взаимодействия двух министерств и подключения органов внутренних дел к информационной системе Минздрава «Электронный регистр диспансерных больных» был проведен анализ данных 369 888 человек, состоящих на диспансерном учете. Установлено, что 273 819 из них водительские удостоверения ранее не получали. По оставшимся 96 069 лицам выяснилось, что у 41 677 граждан удостоверения уже были аннулированы на момент поступления информации, тогда как у 54 392 документы оставались действующими, передает Курсив.

По состоянию на 10 декабря 2025 года в суды было направлено 4 540 исковых заявлений. По итогам их рассмотрения прекращено действие 1 787 водительских удостоверений. В Минздраве уточнили, что эти граждане не имели права управлять транспортными средствами по медицинским показаниям.

Кроме того, между информационными системами Минздрава и МВД обеспечен автоматизированный обмен и обновление данных в режиме реального времени о лицах, состоящих на психоневрологическом и наркологическом учете. Эти сведения используются при принятии решений о допуске к вождению. В ведомстве отметили, что совместная работа двух министерств будет продолжена. Ожидается, что цифровой контроль позволит снизить уровень травматизма, инвалидизации и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.