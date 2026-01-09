Все государственные услуги переведут на платформу AlemGPT

В Казахстане начали тестировать новую интеллектуальную платформу.

Через AlemGPT в будущем можно будет получить все государственные услуги полностью в одном месте — от запроса до готового результата. На заседании правительства заместитель премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, что разработанная мультиагентная ИИ-платформа призвана сделать взаимодействие граждан и бизнеса с государственными сервисами проще и удобнее. Пользователям не придется переходить между разными сайтами и разделами: вся логика услуг будет собрана в рамках одной системы, передает Alfa.kz.

Главное новшество — переход от привычной навигации по классическому порталу eGov к диалоговому формату. Вместо того чтобы вручную искать нужную услугу, казахстанец сможет описать свою ситуацию в текстовом чате, а система на базе ИИ сама подскажет, какие услуги доступны, и поможет их оформить онлайн. Этот механизм похож на то, как работают современные чат-боты, например ChatGPT.

Новый подход с AlemGPT — часть общей стратегии развития «Цифрового Казахстана»: он направлен на то, чтобы государственные процессы стали не только доступнее, но и интуитивно понятнее для всех, независимо от возраста и уровня цифровой грамотности.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.