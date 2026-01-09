«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp

Пользователям мессенджера рекомендуют проверить список привязанных устройств из-за новой киберугрозы.

В Министерстве внутренних дел РК проинформировали о новом способе несанкционированного доступа к аккаунтам WhatsApp. По данным ведомства, кибермошенники запустили новую схему захвата аккаунтов WhatsApp под названием GhostPairing, которая не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. Проникновение в WhatsApp происходит легально путем активации функции привязки дополнительных устройств, передает Kazpravda.kz.

Сценарий прост: пользователю направляется сообщение, замаскированное под Facebook или WhatsApp, которое перенаправляет на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс этих сервисов. Для подтверждения доступа к контенту фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения.

После этого злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство и получает полный доступ к WhatsApp, включая чтение сообщений, просмотр медиафайлов и контактов, отправку сообщений и доступ к фотогалерее. При этом телефон продолжает работать в обычном режиме и не вызывает подозрений.

Единственный способ обнаружить захват WhatsApp — вручную проверить раздел «Связанные устройства». Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию аккаунта и подлежит немедленному удалению.

Полицейские призывают граждан соблюдать меры кибербезопасности, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и уведомлениям, не вводить код WhatsApp на сторонних сайтах, так как запрос кода вне приложения всегда является мошенничеством, использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять активность аккаунта и применять защитное программное обеспечение. Цена одной ошибки — полный контроль над личной перепиской.

