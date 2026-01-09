В Казахстане введут обязательный аудит кибербезопасности

Это делается для усиления защиты данных.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в ответе на депутатский запрос рассказал о принятых и запланированных мерах в сфере обеспечения кибербезопасности. Он уточнил, что для обеспечения кибербезопасности страны создана экосистема, в которой участвуют как государственные органы, так и частный сектор, передает Zakon.kz.

«В частности, техническая защита обеспечивается Национальным координационным центром информационной безопасности (НКЦИБ), Государственным оперативным центром (ГОЦИБ), Отраслевым центром информационной безопасности в финансовом секторе и частными Оперативными центрами информационной безопасности (ОЦИБ). Для оперативного обмена информацией об инцидентах выстроена взаимосвязь между НКЦИБ и ОЦИБ, где специалисты ведут постоянный мониторинг информационной безопасности и оказывают поддержку владельцам государственных систем и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры», — говорится в ответе.

Кроме того, для обеспечения безопасности персональных данных функционирует государственный сервис контроля доступа к персональным данным, позволяющий гражданам контролировать доступ к своим данным путем предоставления разрешения или отказа в доступе к данным.

«В рамках Цифрового кодекса планируется актуализация законодательства в сфере защиты персональных данных путем усиления ответственности, введения аудита кибербезопасности и другие меры. Таким образом, комплекс принимаемых мер направлен на формирование устойчивой, безопасной и прозрачной цифровой экосистемы, основанной на доверии и надежной защите государственных цифровых систем», — добавил Мадиев.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.