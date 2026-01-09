Премьер раскритиковал низкие темпы роботизации и устаревшие процессы в строительстве и ЖКХ

Год цифровизации и ИИ в Казахстане: каждый казахстанец должен почувствовать практический эффект от внедрения ИИ.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы цифровизации и искусственного интеллекта. О проводимой работе доложили заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель правления фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Премьер-министр напомнил, что Президентом 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, что определяет приоритеты в работе правительства: «Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Наша основная цель — внедрение новейших технологий во все сферы экономики. При этом каждый гражданин должен почувствовать практический эффект этой работы», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Согласно данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, по итогам 2025 года к высокоскоростному интернету в Казахстане подключено 2,6 тыс. сельских населенных пунктов. В 2026 году планируется обеспечить доступ еще для 1,9 тыс. сел. Также в 2025 году в Алматы и Астане введено в эксплуатацию два новых центра обработки данных мощностью 7,4 МВт. В 2026 году планируется запуск еще трех аналогичных ЦОДов совокупной мощностью 12,9 МВт, что позволит укрепить цифровую инфраструктуру.

Устойчивый рост востребованности продолжают демонстрировать цифровые сервисы. В 2025 году через мобильное приложение eGov Mobile оказано более 54 млн госуслуг. Объем экспорта казахстанских IT-услуг по итогам года достиг порядка $1 млрд.

За прошлый год в отрасли цифровизации и ИИ реализован ряд крупных проектов, сформирована законодательная основа, обеспечен закуп вычислительных мощностей, запущен национальный центр искусственного интеллекта alem.ai. Правительство продолжит эту работу.

«Президент поставил задачу сделать Казахстан цифровым государством. В сфере передовых технологий мы должны стремиться войти в ряд стран-лидеров, которые успешно создают и продают цифровые решения и услуги», — отметил Олжас Бектенов.

Развитие инфраструктуры в области цифровых технологий и ИИ играет ключевую роль в реальной трансформации отечественной экономики. При этом отмечено наличие нехватки решений, ориентированных на широкое практическое применение в повседневной жизни. Компании должны не только представлять новые прототипы, но и доводить их до логического завершения и применения на практике.

В целом цифровизация не должна развиваться параллельно экономике и социальной сфере, а должна быть их неотъемлемой частью. Но до сих пор сохраняются устаревшие бизнес-процессы, в том числе в сфере ЖКХ, строительстве, промышленности и аграрном секторе. В качестве примера приведены отсутствие BIM-моделей в строительстве, низкие темпы роботизации производств и внедрения IT-решений в сельском хозяйстве. Все это сдерживает повышение эффективности отраслей. В связи с этим премьер-министр поручил уполномоченным органам сосредоточиться на практических цифровых решениях, которые обеспечат ощутимый эффект для экономики.

Внимание также было уделено созданию инструментов для противодействия современным угрозам и чрезвычайным ситуациям. С развитием ИИ появляются риски более совершенных видов мошенничества. Министерствам внутренних дел, искусственного интеллекта совместно с другими заинтересованными госорганами необходимо будет разработать механизм эффективного выявления и распознавания подобных противоправных действий.

Подчеркнута важность ведения постоянной проактивной работы по усовершенствованию уже используемых инструментов и цифровых решений, что позволяет укреплять доверие общества к цифровым решениям и онлайн-платформам.

По итогам заседания правительства Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам. Премьер-министр подчеркнул, что для успешного проведения Года цифровизации и ИИ необходимо обеспечить широкое вовлечение профессионального сообщества и населения. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития поручено до конца января утвердить перечень мероприятий Года, а также форсировать разработку и утверждение стратегии «Digital Qazaqstan».

Немаловажным является работа по приведению законодательных актов в соответствии с принятым парламентом Цифровым кодексом, формирующим правовую основу развития цифровизации. Необходимо оперативно подготовить и внести в мажилис пакет сопутствующих изменений в законодательные акты, а также привести в соответствие все отраслевые подзаконные правовые акты. Параллельно следует проводить широкую разъяснительную работу по законодательным изменениям среди представителей IT-сообщества и общественности.

Отмечено, что ИИ должен активно внедряться и в государственном секторе, где его применение должно быть ориентировано не на формальную автоматизацию, а на пересмотр устоявшихся процессов, повышение эффективности и дальнейшую дебюрократизацию. Министерству национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию поручено провести пересмотр функций на всех уровнях управления с учетом расширения цифровизации и применения ИИ. Также Министерству искусственного интеллекта поручено провести анализ деятельности цифровых заместителей первых руководителей министерств (CDO) и определить новые показатели на 2026 и последующие годы.

Для повышения надежности информационных систем функционирует государственный ЦОД — Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами до конца первого квартала необходимо завершить перевод информационных систем в новый ЦОД уровня Tier-III. Это позволит повысить уровень защищенности данных граждан.

Премьер-министр подчеркнул, что с учетом обозначенных в интервью Главой государства подходов, переход к новой технологической модели экономики напрямую зависит от наличия устойчивой и надежной энергетической базы, а развитие высокопроизводительных вычислений, ЦОДов, автоматизированных и роботизированных производств сопровождается кратным ростом энергопотребления. В связи с этим Министерству энергетики совместно с профильными ведомствами поручено актуализировать долгосрочный баланс производства и потребления электроэнергии с учетом реализации проектов в сфере цифровой инфраструктуры и промышленности.

Контроль и координация исполнения поручений возложены на Жаслана Мадиева.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.