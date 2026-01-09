«Самрук-Казына» планирует получить эффект в $1,3 млрд от внедрения ИИ за 5 лет

Основной фокус — применение ИИ в производственных процессах.

Председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов на заседании правительства доложил о проводимой работе по внедрению цифровых решений и применению технологий искусственного интеллекта в работе фонда. Он отметил, что в 2025 г. по группе компаний «Самрук-Қазына» утвержден единый IТ-стандарт, который определяет требования к архитектуре цифровых решений и применению технологий искусственного интеллекта. Утверждена Дорожная карта по внедрению ИИ в производственные процессы компаний фонда.

«В целях повышения уровня цифровой зрелости утверждена методика оценки, позволяющая определить текущий уровень цифровизации портфельных компаний. По группе фонда проведено обучение 239 тыс. сотрудников базовым навыкам в области искусственного интеллекта», — сообщил Нурлан Жакупов.

Он также добавил, что АО ФНБ «Самрук-Казына» развивает единую корпоративную ИИ экосистему SKAI — Samruk-Kazyna Artificial Intelligence. Один из модулей SKAI — централизованная платформа SKAI Data, которая обеспечивает доступ к производственным и финансовым показателям компаний в реальном времени. На текущий момент к SKAI Data подключены КМГ, QazaqGaz, KEGOC, Самрук-Энерго. В течение 2026 г. планируется подключение остальных портфельных компаний фонда. Ведется работа по внедрению ИИ-ассистентов в 7 основных направлениях, таких как управление персоналом (HR), закупочная деятельность, финансы, инвестиции, социальная политика, производственная безопасность, правовое сопровождение.

Все ИИ-агенты будут объединены в один общий SKAI ассистент, который будет работать по принципу «единого окна». В 2025 году эти сервисы запущены в корпоративном центре фонда. С 2026 года сервисы тиражируют на портфельные компании фонда.

На сегодня АО «Самрук-Казына» реализует 62 проекта с применением ИИ. Основной фокус проектов — применение ИИ в производственных процессах. Ожидается, что эффект от внедрения за пять лет составит более $1,3 млрд. Всем портфельным компаниям на 2026 г. установлен КПД по увеличению EBITDA (показатель прибыли компании до вычета процентов по кредитам, налогов, амортизации и износа) на 5% за счет внедрения ИИ. В течение двух лет планируется перейти к модели, в которой 70% управленческих решений будет приниматься с участием ИИ.

К примеру, в АО «КазМунайГаз» реализуется проект ABAI, где ИИ решает задачи управления заводнением и выдает рекомендации по поддержанию пластового давления для получения дополнительной добычи нефти. Прогнозируемый экономический эффект проекта в период 2025–2030 гг. составляет порядка 326 млрд тенге. Реализуется ИИ-модель прогнозирования дефицита и профицита нефтепродуктов, обеспечивающая точный расчет баланса и устойчивость поставок по регионам РК. Ожидаемый экономический эффект данного решения составит 22,5 млрд тенге.

В энергетическом секторе внедряются системы предиктивного выявления дефектов на ГРЭС-1 и АлЭС для повышения надежности оборудования и снижения простоев. Прогнозируемый экономический эффект проекта в 2026–2030 гг. составляет порядка 36 млрд тенге.

Кроме того, на базе собственной метеорологической службы внедряется система искусственного интеллекта, предназначенная для прогнозирования генерации возобновляемых источников энергии. ИИ-проекты АО «Самрук-Қазына» реализуются в закрытом контуре на собственном суперкомпьютере Al FARABIUM. Эта инфраструктура Казахтелекома является одной из наиболее развитых в регионе и входит в топ-200 мирового рейтинга суперкомпьютеров, занимая 103 место в мире. На текущий момент 25% вычислительных мощностей используется группой фонда «Самрук-Қазына», а оставшиеся 75% сдаются в аренду коммерческим потребителям, в том числе за рубеж.

«Это подтверждает высокий уровень востребованности, надежности и практической применимости этой платформы», — подчеркнул Нурлан Жакупов.

