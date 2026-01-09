В 2025 году в Казахстане запустили 9 проектов ВИЭ

Страна продолжает устойчивое развитие в сфере возобновляемых источников энергии.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 162 объекта ВИЭ общей установленной мощностью 3,5 гигаватт. Эта цифра включает 67 ветровых электростанций, 49 солнечных электростанций, 43 гидроэлектростанции и 3 биогазовые электростанции.

По итогам 2025 года доля «чистой» генерации достигла 7%, отражая положительную динамику на пути к устойчивому энергетическому балансу. Для сравнения, в 2024 году доля ВИЭ составляла 6,43% от общего производства электроэнергии в стране.

В 2025 году введено в эксплуатацию 9 новых объектов ВИЭ общей мощностью 503 МВт (5 объектов ВЭС — 387 МВт, 3 объекта СЭС — 90 МВт и 1 объект ГЭС — 26 МВт). География новых объектов охватила следующие регионы: Карагандинская обл., Улытау, Актюбинская обл., Жетісу, Кызылординская обл., Мангистауская обл.

Важной частью развития рынка ВИЭ является проведение аукционных торгов общей мощностью 6,7 ГВт в рамках плана на 2024–2027 годы. По состоянию на декабрь 2025 года распределено около 4 ГВт, что демонстрирует заинтересованность инвесторов и живой рынок «зеленой» генерации.

По заявлению Минэнерго, в Казахстане будут реализованы международные проекты с участием стратегических инвесторов, включая Total Eren, Masdar, China Power International Holding, China Energy.

В целом, до 2035 года в РК запланирована реализация свыше 8 ГВт мощностей ВИЭ, что подтверждает последовательный курс страны на переход к устойчивой «зеленой» энергетике, укрепление энергетической безопасности и повышение устойчивости национальной энергосистемы.

