Битрикс24 Казахстан: Партнерская программа, которая меняет ландшафт IT в регионе

Компания делает цифровизацию доступной для каждого бизнеса, независимо от его масштаба.

Битрикс24 Казахстан презентовал партнерскую программу, которая открывает новые горизонты для IT-специалистов, веб-студий, системных интеграторов и бизнес-консультантов. Эта программа способствует развитию профессионального рынка IT и поддерживает бизнес в Центральной Азии.

Современный бизнес сталкивается с необходимостью автоматизации процессов, повышения эффективности и увеличения продаж. В 2025 году объем рынка IT-услуг в Казахстане достиг 4 трлн тенге, а к 2030 году в регионе планируется реализовать проекты на сумму свыше 3,6 трлн тенге. Битрикс24 Казахстан отвечает на этот вызов развитием уникальной партнерской программы, которая делает цифровизацию доступной для каждого бизнеса, независимо от его масштаба. Эта программа позволяет партнерам зарабатывать на внедрении и вносить значительный вклад в развитие цифровой инфраструктуры региона.

Как Битрикс24 развивает сеть интеграторов в Центральной Азии

Продукт Битрикс24 сегодня — это мультипространство для организации работы компании. Сервис включает онлайн-офис, ИИ-агентов для разных задач, таск-трекер, аналитику, CRM (№ 1 в Казахстане) и многое другое. Установкой платформы компаниям-клиентам занимаются интеграторы через экосистему партнеров. Они также осуществляют настройку и техподдержку платформы.

Такой подход выбран специально: компания разрабатывает саму технологию, а ее адаптацией под нужды бизнеса занимаются сертифицированные специалисты. Это помогает сочетать универсальность продукта с возможностью подстроить его под задачи каждой компании. Вместе с продуктом растут и развиваются партнеры-интеграторы Битрикс24 в сплоченной партнерской экосистеме. На данный момент в программе участвует 1000 опытных интеграторов со всех стран Центральной Азии.

У партнерской сети Битрикс24 существует градация уровней — от бизнес-партнера до платинового. Этот статус является показателем профессионализма интегратора, отражая количество выполненных проектов, сертифицированных экспертов и активных клиентов. Чем выше уровень, тем больше опыта и компетенций у команды.

«Партнерская программа Битрикс24 — это ощутимый вклад в развитие профессионального рынка IT. А также в поддержку бизнеса в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Мы создаем экосистему, где каждый партнер получает не только финансовую выгоду, но и возможность расти вместе с нами. Регулярные партнерские конференции и другие мероприятия дают уникальный шанс обменяться опытом, обучаться и находить новые пути для развития. Мы ищем интеграторов с сильными IT-компетенциями, чтобы могли внедрять такой комплексный продукт, как Битрикс24. Мы приглашаем всех, кто хочет стать частью глобального успеха, присоединиться к нашей программе и вместе менять рынок IT к лучшему!», — комментирует поиск новых интеграторов платформы директор «1С-Битрикс24 Казахстан» Сармантай Касенов.

Преимущества партнерской программы Битрикс24

Что предлагает партнерская программа Битрикс24 Казахстан будущим интеграторам продукта?

— Обучение и сертификацию. Это бесплатные курсы по продажам, маркетингу и продукту, готовые скрипты, инструкции, чек-листы и презентации. Все, что может помочь партнерам быстро освоить все нюансы работы с Битрикс24.

— Заявки. Каждый день партнеры получают заявки от клиентов через CRM, что позволяет сосредоточиться на внедрении и продажах.

— Поддержку глобальной компании Битрикс24. Партнеры получают доступ к маркетинговым материалам, включая баннеры, рекламные ролики, листовки и презентации. Компания помогает организовывать мероприятия и частично компенсирует затраты. Для партнеров проводится 10-15 мероприятий в год — вебинары, митапы, мотивационные ивенты, награждения лучших и многое другое. Каждый новый партнер получает грант на развитие бизнеса.

Участники партнерской программы зарабатывают на внедрении и настройке платформы. А также на продаже лицензий (до 50% с каждой покупки). Присоединиться к команде интеграторов сервиса и партнерской программе Битрикс24 можно по ссылке.