Год цифровизации и ИИ: энергетика переходит к масштабированию цифровых проектов

Глава государства объявил 2026 год годом цифровизации и искусственного интеллекта. Министерство энергетики последовательно внедряет технологии ИИ в ключевые процессы топливно-энергетического комплекса. Подход основан не на экспериментальных разработках, а на реализации прикладных пилотных проектов, ориентированных на повышение надежности инфраструктуры, снижение аварийности и оптимизацию затрат, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в отрасли реализуется три ключевых практических кейса:

— ИИ-дефектоскопия воздушных линий электропередачи с применением беспилотных летательных аппаратов. Использование компьютерного зрения и машинного обучения позволяет автоматически выявлять дефекты опор и проводов, перегревы, деформации и другие скрытые риски на основе данных 4K-камер, тепловизоров и лидарных систем.

— Роботизированная внутритрубная диагностика тепловых сетей, основанная на технологии акустического резонанса. Решение обеспечивает точечную оценку состояния трубопроводов без вскрытия и остановки системы.

— ИИ-ассистент для газовой отрасли, автоматически распознающий показания газовых счетчиков по фотографии в мобильном приложении, что снижает влияние человеческого фактора и повышает точность учета.

Все решения апробированы в пилотном режиме и уже продемонстрировали высокую эффективность — ускорение диагностики, снижение аварийности и существенную экономию ресурсов.

В рамках задач, поставленных Президентом, в 2026 году Министерство энергетики планирует переход от пилотов к масштабированию ИИ-решений в электро- и теплоснабжении. В числе приоритетов: расширение классификаторов дефектов в ИИ-дефектоскопии, внедрение внутритрубной диагностики на магистральных трубопроводах, дальнейшее развитие цифровых сервисов в газовой отрасли. Параллельно Министерство продолжит системное сотрудничество с отечественными ИТ-компаниями разрабатывающих ИИ технологии в рамках подписанных меморандумов.

Объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта становится важным импульсом для ускоренного внедрения передовых технологий и трансформации энергетики Казахстана в устойчивую, цифровую и технологически независимую отрасль.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.