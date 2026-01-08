Какие операции считаются подозрительными и подлежат мониторингу?

Утверждены признаки.

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу от 23 декабря 2025 года внесены изменения в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях и признаках определения подозрительной операции. В частности, изменился заголовок документа — Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента, передает Zakon.kz.

Сами правила и признаки определения подозрительной операции изложены в новой редакции.

Согласно правилам, субъектами в рамках запроса АФМ по цифровым активам (по физическим лицам) предоставляются следующие сведения:

Сведения о клиенте: Фото при регистрации; Данные документа или фото документа, предоставленного при регистрации; Индивидуальный идентификационный номер (или идентификационный номер в стране резидентства); Дата, время регистрации; Номер мобильного телефона; Адрес электронной почты; Адрес проживания; Резидентство; Банковские реквизиты; Дата подписания условий и положений; Используемые IP-адреса; Устройство, через которое осуществляется вход в аккаунт; Номер аккаунта; Уровень риска, присвоенный клиенту.

Сведения о транзакциях:

— Информация о текущих балансах счетов по доступным продуктам и (или) услугам платформы (Spot, Futures, Earn, Fiat, Margin, Pool, NFT, DeFi Staking, Swap-фарминг и новые продукты и (или) услуги в соответствии с внутренними нормативными документами).

— Текущие активы и кошельки, история заказов, история депозита, история депозита фиатных средств, история вывода средств, история вывода фиатных средств, Р2Р, журналы доступа (аccess logs), OTC, кошелек для финансирования, transfer records, transaction log.

— Сведения о привязанных банковских картах.

— Точные даты и время проведения всех сделок по установленным аккаунтам (за весь период существования), инструменты для ввода и вывода безналичных денежных средств (номера счетов, платежных карт и иные реквизиты), IP-адреса, геолокации, иные сведения об использовании установленных аккаунтов на платформе.

— Сведения по майнингу (количество и наименование добытых/полученных активов, дата и время операции, наименование майнингового пула и номера кошельков цифровых активов).

Аналогичные сведения предоставляются по юридическим лицам.

Признаки определения подозрительной операции, деятельности клиента:

— Платежи и переводы денег физическими лицами, не соответствующие доходам или социальному положению.

— Оформление активов на подставных лиц.

— Использование юридических лиц или индивидуальных предпринимателей путем совершения мнимых или притворных сделок.

— Наличие больших оборотов у юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя при отсутствии соразмерных доходов, хозяйственной деятельности.

— Использование юридических лиц со сложным выявлением бенефициарных собственников (оффшоры, трасты, многоступенчатая пирамидальная структура).

— Операции с цифровыми активами, в том числе с участием криптобирж и криптообменников, с кошельками цифровых активов, связанными с нелегальной деятельностью.

— Совершение операций с наличными (внесение на счет, обналичивание, частое и крупное снятие денег в банкомате, особенно зарубежных), а также их трансграничное перемещение с помощью курьеров.

— Платежи и переводы денег по внешнеторговым контрактам без экономической выгоды.

— Трансграничные операции, в особенности через юрисдикции с высоким риском (страна или регион), а также переводы через неформальные системы.

— Подозрительные операции с ценными бумагами, биржевыми сделками и использование иных финансовых инструментов.

— Сокрытие незаконного происхождения денег и их вывод, включая ставки в игорных заведениях, заключение мнимых сделок займа, лизинга и страхования, пенсионные отчисления.

— Валютные операции, подпадающие под высокий риск ОД/ФТ/ФРОМУ, согласно Национальной оценке рисков, в том числе операции направленные на вывод денег из страны, на уклонение от выполнения требования валютного законодательства РК, а также не имеющие очевидного экономического смысла или в отношении которых возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на преступную деятельность.

— Сбор, перемещение и использование средств некоммерческими и благотворительными организациями с использованием финансовых инструментов.

— Внесение денег с использованием финансовых инструментов, в том числе систематические операции ниже пороговых значений, установленных в рамках финансового мониторинга, необычное пополнение и снятие вкладов (депозитов).

— Покупка имущества, в том числе дорогостоящих активов и предметов роскоши, за наличный расчет или единым платежом.

— Инвестирование в легальный бизнес без достаточных доходов или при незначительных оборотах.

— Иные необычные операции, в том числе с имуществом необъяснимого происхождения, деятельность клиента, вызывающие подозрения в рамках финансового мониторинга, в том числе с участием профессиональных отмывателей, деятельность компаний по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества, и другие.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2026 года.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.