МИИЦР: показатели и достижения за 2025 год

Реализованные в течение года меры являются частью долгосрочной и последовательной работы.

В 2025 году Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК последовательно реализовывало запланированные меры по всем ключевым направлениям своей деятельности. Продолжалась цифровизация государственных услуг, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, поддержка IT-сектора и реализация отраслевых цифровых проектов.

В то же время именно в 2025 году искусственный интеллект в полном объеме вошел в практическую повестку государства. По инициативе и поручению Главы государства в Казахстане было создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, что стало переходом от фрагментарных цифровых проектов к системному внедрению ИИ в экономике, образовании и государственном управлении. Это потребовало формирования новых правил регулирования, институтов управления, вычислительной инфраструктуры и системы подготовки кадров и задало принципиально иной уровень ответственности государства, став ключевым отличием 2025 года.

Институциональная среда

В 2025 году была утверждена Концепция развития искусственного интеллекта до 2029 года, которая зафиксировала ключевые приоритеты государственной политики в сфере ИИ. Среди них — прикладное использование технологий, развитие человеческого капитала, защита данных и управление рисками. Параллельно началась разработка обновленной стратегии Digital Kazakhstan с учетом влияния искусственного интеллекта на экономику, рынок труда и функции государства.

Ключевым шагом стало принятие Закона об искусственном интеллекте — первого специализированного ИИ-закона в регионе. Документ устанавливает базовые требования к прозрачности алгоритмов, защите прав граждан и управлению рисками, а также регулирует использование ИИ в чувствительных сферах, включая государственное управление, социальную политику, образование и здравоохранение.

В 2025 году продолжилась работа над Цифровым кодексом, который был принят в Сенате. Кодекс объединяет регулирование данных, цифровых платформ, ИИ-решений и государственных информационных систем, устраняя фрагментарность цифрового законодательства и формируя единые, предсказуемые правила для государства, бизнеса и пользователей.

В 2025 году при Президенте РК был создан Совет по развитию искусственного интеллекта, ставший ключевой экспертной площадкой для выработки долгосрочной государственной политики в сфере ИИ. В его состав вошли признанные международные эксперты — лидеры мировой науки, образования и технологического бизнеса.

Среди них — Кай-Фу Ли, один из самых влиятельных мировых экспертов в области искусственного интеллекта, Джон Хопкрофт, лауреат премии Тьюринга, Прадип Кхосла, ректор Калифорнийского университета в Сан-Диего, Синтия Бризель, директор исследовательской группы MIT Media Lab, а также Питер Норвиг, один из архитекторов современных подходов к машинному обучению.

Участие в Совете принимают также представители международных организаций и государств, включая Эбтесам Аль-Мазруи и Омар Аль-Олама и др., что подчеркивает высокий уровень доверия к казахстанскому подходу и интеграцию страны в глобальную AI-повестку. Совет будет собираться регулярно и является экспертной платформой для обсуждения долгосрочных вопросов — влияния ИИ на рынок труда, социальных и этических рисков, международной координации и стратегических приоритетов развития. Первое заседание Совета состоялось в октябре на площадке форума Digital Bridge 2025.

В рамках форума Digital Bridge 2025 Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев открыл Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Это пространство, где школьники, студенты, предприниматели и ученые смогут учиться, проводить исследования, запускать стартапы и совместно развивать передовые технологии. Идея в том, чтобы лучшие мировые практики были доступны в Казахстане каждому, кто хочет расти в области ИИ.

В основе проекта лежит стратегическое видение цифровой трансформации Казахстана. Президент подчеркнул, что внутри страны нужно сформировать площадку, на которой и школьник, и молодой предприниматель, и исследователь смогут учиться, проводить эксперименты и внедрять инновации в области искусственного интеллекта. У Alem.ai сразу несколько целей, вл-первых, там планируют каждый год готовить тысячу специалистов по ИИ, чтобы восполнить спрос на кадры, ведь эта отрасль стремительно развивается во всем мире. Во-вторых, хотят запустить сто новых стартапов в области искусственного интеллекта, поскольку это отличная возможность вырастить локальные инновационные компании. В-третьих, собираются поддерживать десять исследовательских проектов, которые позволят вести серьезную научную работу в сфере ИИ. И, наконец, рассчитывают к 2030 году привлечь к центру десять тысяч человек из разных областей — от айтишников до представителей бизнеса.

Экосистема Alem.ai включает восемь функциональных уровней:

1 этаж — общественное пространство для форумов, лекций, хакатонов, карьерных ярмарок и конкурсов в сфере ИИ, включая ИИ-кафетерий, ИИ-кинотеатр и выставочные площадки.

2–3 этажи — TUMO School, международная образовательная программа для школьников 9–12 классов по направлениям 3D-дизайна, программирования, робототехники и искусственного интеллекта.

4–5 этажи — Tomorrow School, образовательная программа для подготовки специалистов в сфере ИИ в возрасте от 18 лет с уникальной моделью peer-to-peer обучения без преподавателей в течение 24 месяцев.

6 этаж — AI-кампус для поддержки стартапов, проведения акселерационных программ и развития предпринимательства в сфере ИИ.

7 этаж — R& D-центры для научных исследований и разработки передовых ИИ-решений.

8 этаж — AI-Driven Government, ситуационный центр для мониторинга, анализа и управления государственными процессами и выработки цифровых решений в системе госуправления.

Вычислительная инфраструктура и ИИ-платформы

Национальная вычислительная база

Одним из ключевых практических шагов 2025 года стал запуск национальной вычислительной инфраструктуры. В июле в Национальном суперкомпьютерном центре Alem.cloud введен в эксплуатацию суперкомпьютерный кластер на базе чипов NVIDIA с производительностью около 2 экзафлопс (FP8). Это крупнейший кластер в Центральной Азии, занявший 86-е место в мировом рейтинге TOP-500.

Вхождение Казахстана в TOP-500 подтверждает наличие современной научно-технологической базы и потенциала для развития собственных ИИ-моделей, проведения исследований и внедрения ИИ в приоритетных отраслях экономики. Дополнительно в стране функционирует коммерческий суперкомпьютер Казахтелекома, занявший 103-е место в TOP-500, что усиливает совокупный вычислительный потенциал и используется для обработки критически важной информации национальных компаний.

Принципиально важно, что доступ к этим мощностям открыт для всех государственных органов, что позволяет им самостоятельно разрабатывать и масштабировать ИИ-решения без зависимости от внешних подрядчиков.

Национальная платформа искусственного интеллекта

В пилотном режиме запущена Национальная платформа искусственного интеллекта — единая точка входа государства в сферу ИИ. Платформа обеспечивает доступ к вычислительным ресурсам, данным, инструментам разработки и готовым ИИ-моделям для сотрудников государственных органов.

Ключевое отличие платформы — возможность создавать прикладные ИИ-решения без навыков программирования. Это позволяет государственным органам оперативно разрабатывать цифровые решения под собственные задачи без запуска отдельных ИТ-проектов. Сегодня платформой пользуются тысячи сотрудников, а ИИ-ассистенты были задействованы более двух миллионов раз. В разработке находится свыше 50 ИИ-агентов, применяемых в различных сферах государственного управления.

Карты цифровой трансформации государства

В 2025 году были утверждены 20 Карт цифровой трансформации, охватывающих все ключевые государственные органы. Эти документы стали основой перехода к новому этапу цифрового развития страны.

Карты цифровой трансформации принципиально отличаются от классических ИТ-программ. Это не перечень проектов, а дорожные карты изменения процессов в 72 сферах экономики и социальной сферы, ориентированные на повышение качества услуг для граждан и бизнеса.

При их формировании учитывались не только стратегические документы, но и реальные проблемы, с которыми граждане и предприниматели сталкиваются в повседневной жизни. Такой подход позволил перейти от декларативных инициатив к практическим решениям с измеримым эффектом.

В результате государство перешло от разрозненных цифровых инициатив к единой управляемой экосистеме, в которой изменения синхронизированы между ведомствами и реализуются по общим принципам.

Единая технологическая платформа и принципы реализации

Все информационные системы государственных органов развиваются на единой технологической платформе QazTech, что обеспечивает совместимость решений, их масштабируемость и снижение дублирования между ведомствами.

Сроки разработки и внедрения цифровых решений сокращены до 6 месяцев — 1,5 лет. Все проекты реализуются с учетом принципа Security by Design, закрепленного нормативными и управленческими решениями.

Отдельный акцент сделан на открытости и предсказуемости. Все Карты цифровой трансформации опубликованы в открытом доступе, что позволяет бизнесу и технологическим компаниям заранее видеть планы государства и участвовать в проектах в качестве технологических партнеров.

Человеческий капитал и подготовка кадров для экономики ИИ

В 2025 году стало очевидно, что спрос на обучение искусственному интеллекту в Казахстане носит устойчивый и долгосрочный характер. В ответ государство перешло от точечных инициатив к масштабируемой системе подготовки кадров.

Ключевым выводом стало понимание, что цифровая и вычислительная инфраструктура не имеет ценности без людей, способных с ней эффективно работать. Поэтому приоритет был сделан на развитие образовательных программ для всех ключевых целевых групп: школьников, студентов, государственных служащих, IT-специалистов и бизнеса.

В течение пяти лет поставлена цель обучить навыкам работы с искусственным интеллектом 1 миллион человек. Уже за один год обучение прошли более 500 тысяч граждан, что формирует массовую кадровую базу для экономики ИИ.

Особое внимание уделено практико-ориентированным форматам обучения. В 2025 году Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития на базе Astana Hub была запущена программа Tomorrow School — образовательная модель peer-to-peer, ориентированная на практическую работу с современными языками программирования и реальными задачами в сфере ИИ.

В Международном центре искусственного интеллекта alem.ai открыт центр креативных технологий TUMO, где с 2026 года подростки в возрасте от 12 до 18 лет смогут бесплатно обучаться программированию, дизайну и технологиям генеративного искусственного интеллекта.

Параллельно реализуются другие образовательные программы:

— AI Sana — для студентов вузов

— Tech Orda — для подготовки прикладных IT-кадров

— AI Qyzmet и AI Corporate — для государственных служащих и организаций, обучение на базе Национальной платформы ИИ и онлайн-курсы — для широкой аудитории, включая педагогов, бизнес и специалистов из регионов.

Международная AI-экосистема и глобальное позиционирование

2025 год стал насыщенным с точки зрения международных мероприятий и партнерств. Их ключевая задача заключалась во встраивании Казахстана в глобальные технологические цепочки.

Ключевыми событиями года стали форумы Digital Almaty 2025, AlmatyFair.ai, Digital Bridge 2025, открытие офиса Presight (G42), а также запуск Международного центра ИИ alem.ai. Эти инициативы способствовали привлечению внимания международного экспертного сообщества и ведущих мировых технологических компаний, а также выстраиванию долгосрочных партнерств и обмену экспертизой.

Международная деятельность в сфере ИИ охватила 36 стран. В течение года было подписано 36 меморандумов и заключено 4 соглашения.

В рамках визита Президента Республики Казахстан в Вашингтон в формате C5+1 было подписано 14 соглашений с ведущими мировыми технологическими компаниями, включая OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Cisco, Palo Alto Networks, Oracle и другие. Эти соглашения охватывают искусственный интеллект, облачные технологии, кибербезопасность и развитие человеческого капитала.

Цифровая трансформация и государственные услуги

Сегодня Казахстан занимает 24-е место в мировом рейтинге электронного правительства место среди 193 стран мира и входит в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг. Эти позиции стали результатом последовательной многолетней работы по переводу государственных функций в цифровой формат.

На сегодняшний день более 90% государственных услуг доступны онлайн, а цифровые каналы стали для граждан основным способом взаимодействия с государством. С начала 2025 года казахстанцы получили более 51,5 млн государственных услуг онлайн, почти половина из них — через мобильное приложение eGov Mobile.

Количество пользователей портала eGov.kz превышает 15,1 млн человек, при этом с начала года к системе подключились еще 610 тысяч пользователей. Приложением eGov Mobile пользуются более 11,7 млн граждан, а его ежемесячная активная аудитория достигла 6,4 млн пользователей (против 4,2 млн годом ранее). Ежедневно приложение используют свыше 671 тысяч человек. В 2025 году гражданам стали доступны более 220 цифровых услуг и сервисов.

Среди наиболее востребованных цифровых решений — сервис добровольного отказа от банковских займов и микрокредитов, справка о наличии либо отсутствии судимости, а также справка о регистрационных действиях юридических лиц.

С июня 2025 года внедрен сервис «Закон и Порядок», позволяющий оперативно сообщать о правонарушениях через мобильные приложения.

В августе 2025 года eGov Mobile получил крупнейшее обновление за последние годы. Ключевым нововведением стал интеллектуальный поиск eGov AI, основанный на технологиях искусственного интеллекта. В целом за год через портал eGov.kz было оказано более 25,7 млн государственных услуг, наиболее популярными из которых стали справка о пенсионных отчислениях, прикрепление к поликлинике и справка Ф-6 о наличии недвижимости.

Параллельно развиваются прикладные цифровые решения для граждан и бизнеса. Запущен сервис eGov Business, через который в 2025 году оказано 4,6 млн услуг, а также переведены в онлайн топ-10 наиболее востребованных услуг НАО.

Проект «Социальный кошелек» внедрен в 6,7 тыс. школ, где выдано 49 млн бесплатных обедов, что позволило сократить расходы регионов на 15–30%. В сфере лекарственного обеспечения сервис охватывает более 700 государственных аптек и 13 млн электронных рецептов, с планами дальнейшего масштабирования на частный сектор.

В целом развитие государственных услуг прошло путь от ЦОНов и портала eGov к мобильным сервисам и внедрению ИИ-решений, интеллектуальных консультантов и мультиагентных ИИ-помощников, ориентированных на проактивное взаимодействие государства с гражданами и бизнесом.

Развитие IT-сектора и поддержка стартапов

В 2025 году IT-сектор Казахстана продолжил переход от внутреннего рынка услуг к экспортно ориентированной отрасли экономики. Центральную роль в развитии стартап-экосистемы по-прежнему играет Astana Hub, который за семь лет сформировался как ключевая платформа поддержки технологических компаний.

В экосистеме Astana Hub сегодня работает более 2 тысяч компаний. Резиденты технопарка получают налоговые льготы, упрощенные трудовые и визовые режимы, а также доступ к инфраструктуре и международным рынкам. Выручка участников составила $800 млн США, продемонстрировав рост на 20%.

Экспорт IT-услуг по итогам периода достиг $1 млрд США, что подтверждает устойчивый выход казахстанских компаний на внешние рынки.

Поддержка стартапов осуществляется через акселерационные и инкубационные программы, а также развитие венчурной инфраструктуры. Фонд Astana Hub Ventures, созданный в 2024 году, инвестировал в проекты Zypl.ai, Grand Games, Uniblock, Axellero.io и Clarity Flo.

На сегодняшний день в рамках экосистемы Astana Hub действует 20 региональных и 4 международных хаба. Через международные хабы на зарубежные рынки выведено более 100 казахстанских стартапов. В 2025 году в Казахстане появился первый в нашем регионе технологический единорог — Higgsfield.ai.

Телекоммуникации и связь

В рамках национального проекта «Доступный интернет» планируется подключение к высокоскоростному интернету более 3 000 сельских населенных пунктов. Работы ведутся поэтапно, с целью обеспечить 100-процентный охват населенных пунктов страны к концу 2027 года.

Ключевым направлением является развитие волоконно-оптической инфраструктуры. В рамках проекта «последняя миля» более 1 100 сел будут подключены по технологии «оптика до дома», что создает устойчивую основу для цифровых сервисов в регионах.

Продолжается расширение мобильных сетей: связью 4G обеспечены около 3,1 тысячи сел, при этом в 2025 году дополнительно подключены 274 населенных пункта. Параллельно активно развивается сеть 5G — в стране установлено более 3,2 тыс. базовых станций, из них около 1 300 введены в эксплуатацию в 2025 году.

Для труднодоступных территорий развиваются спутниковые технологии. В 2025 году Казахстан стал первой страной в регионе, где официально запущены сервисы Starlink и OneWeb, а также достигнуты договоренности о выходе на рынок систем Amazon LEO и Shanghai SpaceSail.

В декабре 2025 года успешно протестирована технология Direct-to-Cell, позволяющая подключать мобильные устройства напрямую к спутникам. Коммерческий запуск услуги запланирован на начало 2026 года, на первом этапе — с возможностью отправки SMS.

Отдельное внимание уделяется развитию интернета в транспорте, а также реализации крупных инфраструктурных проектов, включая транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи и развитие связи вдоль автомобильных дорог, что укрепляет позицию Казахстана как регионального цифрового хаба.

Информационная безопасность и цифровая грамотность

Рост цифровых сервисов усилил внимание к вопросам кибербезопасности. В 2025 году Казахстан улучшил позиции в Глобальном индексе кибербезопасности Международного союза электросвязи, заняв третье место во второй группе Tier Advancing. Уровень осведомленности населения по вопросам кибербезопасности достиг 86%, что выше показателей предыдущих лет.

Для повышения цифровой грамотности продолжается развитие платформ CITIZENSEC.KZ и NOMADGUARD.KZ. С 2024 года ими воспользовались более 1 млн человек, проверено около 6 тысяч ссылок на наличие фишинговых угроз. Параллельно реализуются такие инициативы, как конференции, форумы и обучающие программы. В их числе — CTF-Bootcamp для школьников 9–11 классов, онлайн-тренинги для специалистов стран Центральной Азии и ежегодная конференция KazHackStan 2025.

Совместно с партнерами реализуется проект «Цифровое общество». Подготовлены журналы CyberKraft, памятки по защите детей в интернете и материалы по кибербезопасности для граждан. Совместно с компанией Kaspersky создана «Киберазбука», размещенная на портале eGov в разделе «Безопасность детей в сети Интернет».

В 2025 году усилено нормативное регулирование. Вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие ответственность за нарушения в сфере информационной безопасности и вводящие новые составы правонарушений. На портале «Электронного правительства» реализована возможность отзыва согласия на обработку персональных данных.

В рамках Закона об искусственном интеллекте обновлены нормы законодательства о персональных данных. Уточнены определения, включая биометрию, порядок получения и отзыва согласия, а также требования к автоматизированной обработке данных. С декабря 2025 года введено обязательное применение многофакторной аутентификации, включая биометрию, при работе с базами данных, содержащими более 100 тысяч записей персональных данных ограниченного доступа.

Также обновлены правила и методики испытаний государственных информационных систем и критически важных объектов ИКИ. Срок действия протоколов испытаний установлен на три года, что обеспечивает регулярную проверку уровня защиты и устойчивости цифровых сервисов.

Аэрокосмическая отрасль

В 2025 году аэрокосмическая отрасль Казахстана продемонстрировала практические и измеримые результаты. Были подписаны два экспортных контракта на создание систем дистанционного зондирования Земли для Республики Конго и Нигерии, а также заключено соглашение с Китайской Народной Республикой о технико-экономическом сотрудничестве в космической сфере.

Параллельно реализуется проект ALEM View по созданию национальной спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли. Завершены этапы проектирования трех спутников, закуплена значительная часть оборудования, начаты сборка и тестирование ключевых систем. Группировка предназначена для нужд государственного управления, мониторинга территорий, экологии, сельского хозяйства, градостроительства и национальной безопасности.

Также реализуются прикладные проекты на базе космических данных, включая систему прогнозирования паводков Tasqyn, интерактивную карту природных ресурсов Tabigat.gov.kz и обновление системы JerInSpectr.

По проекту «Байтерек» завершены основные работы по созданию космического ракетного комплекса. Начата подготовка к первому испытательному пуску ракеты-носителя «Союз-5 / Сункар», включая отработку наземной инфраструктуры, систем управления и технологических процессов. Проект перешел в активную фазу летных испытаний и является ключевым элементом развития национальной космической инфраструктуры. Также продолжается развитие туристического потенциала комплекса «Байконур».

Дополнительно ведется разработка ракеты-носителя сверхлегкого класса, которая в перспективе обеспечит более гибкий и экономически эффективный вывод малых спутников на орбиту. В 2025 году проведен международный форум Space Days Kazakhstan 2025 с участием более 700 представителей из 50 стран.

Smart City → Smart Region

В рамках развития GOVTech-экосистемы в стране поэтапно внедряются цифровые решения на базе искусственного интеллекта, включая ИИ-колл-центры, интеллектуальных помощников для граждан, системы автоматической обработки обращений и аналитические инструменты для органов власти. Это позволяет повысить качество обслуживания и снизить нагрузку на государственные органы за счет автоматизации рутинных процессов.

В 2025 году был осуществлен переход от разрозненных концепций Smart City к единой модели Smart Region. Такой подход учитывает масштаб регионов, их социально-экономические, инфраструктурные и климатические особенности и позволяет выстраивать цифровое развитие на уровне областей, а не отдельных городов.

Для сопоставимости и прозрачности внедрен единый национальный стандарт цифрового развития регионов, включающий 16 направлений и 90 показателей эффективности. Это обеспечивает объективную оценку уровня цифровизации, мониторинг прогресса и принятие управленческих решений на основе единых данных по всей стране.

Криптоиндустрия и цифровые активы

В 2025 году Казахстан перешел к формированию сбалансированной и понятной модели регулирования цифровых активов, ориентированной на развитие отрасли, привлечение инвестиций и защиту интересов граждан.

Были упрощены правила для цифрового майнинга: снизились требования к инфраструктуре, майнинг разрешили совмещать с другими видами деятельности, а обязательную продажу 75% добытых цифровых активов через биржи МФЦА отменили. Эти изменения сделали рынок более гибким, понятным для бизнеса и ближе к международной практике, а также повысили интерес инвесторов к отрасли.

Создан Alem Crypto Fund для поддержки экосистемы цифровых активов и блокчейн-проектов. Открыто региональное представительство Solana Super Team KZ, охватывающее рынок Центральной Азии и СНГ и способствующее развитию Web3-экосистемы.

Одновременно усилена защита граждан: с 2023 года ограничен доступ к около 6 тысячам нелицензированных сайтов и приложений по торговле цифровыми активами. Также подписан меморандум с Cointelegraph, направленный на повышение информированности о рынке цифровых активов в регионе.

Итог

2025 год стал для Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан годом перехода от этапа цифровизации к системному внедрению искусственного интеллекта как одного из ключевых инструментов развития государства.

Важно подчеркнуть, что реализованные в течение года меры являются частью долгосрочной и последовательной работы. Они позволили перейти от разрозненных инициатив к формированию единой, управляемой цифровой экосистемы, ориентированной на практический и измеримый эффект для граждан, бизнеса и государства.

Сформированные в 2025 году правовые, инфраструктурные и кадровые решения создают устойчивую основу для дальнейшего внедрения и масштабирования ИИ-технологий и развития цифровой экономики.

