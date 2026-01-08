Цифровизация градкадастра поможет искоренить хаотичную застройку в городах

Казахстан полностью переводит выдачу техусловий и АПЗ в цифровой формат.

В 2025 году успешно завершилась реализация пилотного проекта по оказанию государственных услуг выдачи исходно-разрешительной документации и технических условий посредством системы государственного градостроительного кадастра. Проект стартовал в ноябре 2024 года в 89 городах страны на геопортале gov.ggk.kz.

На сегодня посредством геопортала поступило более 144 тыс., обработано 141 тыс. заявлений на выдачу архитектурно-планировочного задания, согласования эскизных проектов и выдачи технических условий на подключение к сетям.

Автоматизация услуг выдачи документации на строительство направлена на решение проблем хаотичной незаконной застройки путем проверки соответствия выдаваемых исходно-разрешительных документов утвержденным градостроительным документам.

В рамках формирования базы градкадастра ведется оцифровка генеральных планов и ПДП, предоставляемых акиматами, с последующим внесением их в систему градостроительного кадастра. В систему внесено более 730 градостроительных проектов и 94% цифровых данных инженерных сетей, оцифрованных путем инвентаризации в регионах.

Применение цифровых градостроительных проектов, содержащихся в системе АИС ГГК, позволяет предотвращать нарушение нормативных градостроительных регламентов.

В рамках пилотного проекта блокируются неправомерные факты подачи заявлений на предоставление АПЗ и согласования эскизных проектов при отсутствии подтверждения прав на земельный участок.

В 2026 году планируется масштабирование пилотного проекта по всей территории страны с внесением соответствующих поправок в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

