    Токаев рассказал, почему объявил 2026 год Годом искусственного интеллекта

    Казахстан сделал ставку на внедрение ИИ в экономику и общественную жизнь.

    6 января 2026 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал, что будет сделано для того, чтобы в течение трех лет превратить Казахстан в цифровую страну. Он отметил, что в мире развернулась острая конкуренция между США и Китаем — двумя очевидными мировыми технологическими гигантами. Американский президент анонсировал запуск специальной программы, призванной укрепить доминирование США, но и Китай не собирается отступать, полагая, что это вопрос национального достоинства, там уже работают около пяти тысяч компаний, занимающихся проблематикой искусственного интеллекта. Не стоят на месте и другие развитые государства, передает Liter.kz.

    «Казахстан должен стать цифровой державой, это вопрос нашего общего выживания в качестве цивилизованной страны в новой технологической эпохе. Убежден, ментально наш народ подготовлен к такого рода инновациям. Тем более, в Казахстане успешно работают известные финтех-компании, заметно изменившие стиль и образ жизни наших людей. Казахстан тоже сделал ставку на внедрение искусственного интеллекта в экономику и общественную жизнь. У нас неплохие стартовые возможности, есть успехи в цифровизации государственных услуг, финтеха и ряда секторов экономики. Эффективно функционирует полноценная экосистема для поддержки IT-стартапов, действует инновационный кластер Astana Hub, объединивший две тысячи компаний. Общий экспорт IT-услуг в 2025 году составил около одного миллиарда долларов. Создается пилотная зона CryptoCity для цифровых активов. Начинается строительство города ускоренного развития Alatau city. Набирает темп работа по накоплению и анализу государственных данных — как считают профессионалы, это новое золото надвигающейся эпохи», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Он напомнил, что в мае прошлого года начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта с участием ведущих международных и отечественных экспертов. В ноябре подписан Закон «Об искусственном интеллекте», который скоро вступит в силу. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. В Казахстане запущено два суперкомпьютера — Alem.Cloud и Al-Farabium, отдельная платформа создана акиматом Астаны в сотрудничестве с известной эмиратской компанией.

    Для подготовки профильных кадров реализуются образовательные программы на уровне школ и университетов. К примеру, по программе AI-Sana обучение прошло свыше 650 тысяч студентов. В скором времени будет открыт специализированный исследовательский ИИ-университет.

    «С появлением искусственного интеллекта создан своеобразный водораздел между теми странами, которые успеют попасть в будущее, и теми, которые останутся в прошлом. Именно поэтому я объявил цифровые технологии и искусственный интеллект приоритетным направлением развития Казахстана. Этот год станет ударным. Верю в успех начатого исключительно важного дела», — заявил президент Казахстана.

