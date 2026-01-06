Киберполиция Казахстана ликвидировала 6 call-центров

Борьба с киберпреступностью является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел.

В целях защиты граждан в цифровом пространстве полиция проводит комплексную работу. Как отметил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, совместно с государственными органами ведется системная работа по профилактике подобных преступлений, передает Polisia.kz.

«Традиционные виды преступлений в условиях развития интернета перешли в онлайн-пространство, появились их новые формы. Сегодня кражи совершаются через сеть, злоумышленники используют современные технологии для хищения денежных средств граждан. Борьбу с такими преступлениями необходимо вести по трем направлениям: законодательные, технические и профилактические меры. Только комплексный подход позволяет эффективно противостоять киберпреступности», — подчеркнул он.

В 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 миллионов поддельных звонков. С момента запуска системы предотвращено свыше 85 миллионов мошеннических вызовов. По фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть уголовных дел, одно из которых носит транснациональный характер. Кроме того, в результате принятых технических мер изъято более 100 тысяч sim-карт, а также 88 sim-box устройств, использовавшихся злоумышленниками. В прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность 7 call-центров. Еще 6 подобных центров ликвидировано на территории страны.

«Для того, чтобы не стать жертвой обмана, необходимо соблюдать простые правила безопасности. Соблюдение кибергигиены позволяет избежать подобных преступлений. Не следует переходить по подозрительным ссылкам. Не передавайте банковские карты третьим лицам и не сообщайте кому-либо свои персональные данные», — отметил Жандос Сүйінбай.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.