Как в Казахстане будут использовать биометрию

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в ответе на депутатский запрос поделился планами по внедрению биометрической идентификации казахстанцев.

Он напомнил, что в соответствии с проектом Цифрового кодекса биометрическая аутентификация осуществляется с применением национальной системы биометрической аутентификации в соответствии с правилами ее функционирования и подключения, утвержденными уполномоченным органом, передает Zakon.kz.

«Наряду с этим в рамках проекта Цифрового кодекса планируется разработка правил функционирования и подключения к Национальной системе биометрической аутентификации, в рамках которых будут учтены алгоритмы сбора, хранения и удаления биометрических данных. На сегодняшний день в Казахстане уже действует механизм, который допускает проведение проверок и применение мер административной ответственности. Кроме того, МИИЦР уполномочен на рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам персональных данных и их защиты, дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 79 КоАП РК, а также на проведение внеплановых проверок», — говорится в ответе.

При этом за нарушение требований законодательства в сфере защиты персональных данных предусмотрена административная ответственность в размере от 30 до 2000 МРП.

