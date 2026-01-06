Прокуратура Алматы усиливает борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством

По инициативе прокурора Алматы Серика Карипбекова подписан меморандум о сотрудничестве с операторами связи.

Меморандум обеспечивает оперативный обмен информацией, эффективную блокировку противоправных каналов связи и реальную защиту прав граждан. Об этом проинформировали в прокуратуре южной столицы. Отмечается, что совместная работа позволила заблокировать более 6 млн мошеннических звонков, выявить 14 случаев использования SIM-box и 5 колл-центров, передает Zakon.kz.

По 9 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры. Потерпевшие подали 85 исков на сумму 268 млн тенге, из которых 69 удовлетворены судами. Также заблокировано более 100 противоправных интернет-ресурсов.

Серик Карипбеков подчеркнул, что современные схемы мошенничества требуют объединения усилий государства и бизнеса. Стороны готовы развивать сотрудничество, внедрять новые технологии и усилить работу по предупреждению мошенничества.

