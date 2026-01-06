Алматыда қалалық басқарудағы цифрлық шешімдер мен жасанды интеллектті дамыту мәселелері талқыланды
Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды қалалық басқару жүйесінде және мегаполистің тіршілігін қамтамасыз ететін негізгі салаларда цифрландыруды дамыту және жасанды интеллект технологияларын енгізу мәселелері бойынша кеңес өткізді.
Дархан Сатыбалдының айтуынша, талқыланған бастамалар Мемлекет басшысы жариялаған Цифрландыру және жасанды интеллектті дамыту жылы аясында жүзеге асырылады және қаланың әрі тұрғындардың нақты қажеттілігіне бағытталған қолданбалы сипатта болуға тиіс.
Кеңес барысында Алматының цифрлық трансформациясының басым бағыттары қаралды. Олардың қатарында тұрғындар үшін электрондық сервистерді дамыту, әкімдіктің ішкі үдерістерін цифрландыру, көлік, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, экология және қоғамдық қауіпсіздік салаларына, сондай-ақ білім беру мен денсаулық сақтау жүйесіне зияткерлік шешімдерді енгізу мәселелері бар.
Алматы әкімі цифрландыру қалалық қызметтердің сапасын арттыруға, басқарушылық шешімдердің ашықтығын қамтамасыз етуге және тұрғындар үшін қолайлылықты күшейтуге тікелей әсер етуге тиіс екенін атап өтті. Сондай-ақ деректермен жүйелі жұмыс жүргізу мен цифрлық шешімдерді белсенді енгізу осы мақсаттарға қол жеткізудің негізгі шарттары екені айтылды.
Кеңес қорытындысы бойынша Дархан Сатыбалды 2026–2030 жылдарға арналған Smart City стратегиясы мен цифрлық трансформация жол картасында көзделген іс-шаралардың уақтылы іске асырылуын қамтамасыз етуді, электрондық сервистер мен азаматтардың өтініштерін өңдеу жүйесіне жасанды интеллект шешімдерін енгізуді жеделдетуді, сондай-ақ басты салалардағы цифрлық жобаларды іске асыру кезінде қалалық қызметтер арасындағы үйлестіруді күшейтуді тапсырды.