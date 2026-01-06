Почему у казахстанцев «пропадал» интернет: ответ МИИЦР

5 января 2026 года некоторые пользователи жаловались на сбои в работе интернета.

В связи с этим Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК выступило с разъяснением. Как проинформировали в ведомстве, зафиксированные отдельными пользователями кратковременные сложности с доступом к интернету не носили системного характера, передает Zakon.kz.

«В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме», — следует из заявления министерства, распространенного в понедельник.

По информации операторов связи, отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества доступа к интернету, что могло быть обусловлено рядом факторов, включая:

— повышенную или неравномерную нагрузку на базовые станции;

— особенности радиосреды и плотность застройки;

— одновременное использование Сети большим числом абонентов;

— проведение плановых работ по модернизации Сети, направленных на повышение ее устойчивости и качества.

«Работа ключевых цифровых государственных сервисов и информационных систем продолжалась без сбоев. Интернет-доступ в целом по стране функционировал стабильно. Министерство совместно с операторами связи осуществляет постоянный мониторинг состояния сетей. В случае необходимости операторы оперативно принимают технические меры», — добавили в ведомстве.

