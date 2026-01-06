ҚТЖ мен ҚазМұнайГаз мұнай өнімдері нарығының ашықтығын арттыру үшін автоматтандырылған деректер алмасуға көшті
Тараптар ақпараттық деректердің үздіксіз берілуін қамтамасыз етуге уағдаласты, бұл елдің отын теңгерімін басқарудың тиімділігін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің мұнай өнімдерінің айналымын цифрландыру жөніндегі тапсырмасын іске асыру шеңберінде «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ ақпараттық деректермен жедел алмасуды іске қосты. Бірлескен жұмыс мұнай өнімдері бар вагондардың елішілік орналасуына, сондай-ақ мұнай өнімдері импортының көлеміне үздіксіз, жедел және ашық мониторингті қамтамасыз етуге бағытталған.
ҚТЖ — «Бас есептеу орталығы» филиалы ҚТЖ-ның ақпараттық жүйелерінен деректерді беру бойынша балама техникалық шешім енгізді. Қолданылатын технология берілетін ақпараттың құпиялылығының, тұтастығының және үздіксіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.
Қазіргі уақытта ҚМГ нақты уақыт режимінде Қазақстан Республикасы аумағында мұнай өнімдері бар вагондардың орналасуы туралы сағаттық ақпаратты, сондай-ақ мұнай өнімдері импортының көлемі туралы тәуліктік мәліметтерді қосқанда, жедел деректер алады.
