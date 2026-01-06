КТЖ и КазМунайГаз перешли на автоматизированный обмен данными

Это поможет повысить прозрачность рынка нефтепродуктов.

В рамках реализации поручения правительства РК по цифровизации оборота нефтепродуктов АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «НК «КазМунайГаз» запустили оперативный обмен информационными данными. Совместная работа направлена на обеспечение непрерывного, оперативного и прозрачного мониторинга внутристрановой дислокации вагонов с нефтепродуктами, а также объемов импорта нефтепродуктов.

Филиал КТЖ «Главный вычислительный центр» внедрил альтернативное техническое решение по передаче данных из информационных систем КТЖ. Технология обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, целостности и бесперебойности передаваемой информации.

В настоящее время КМГ в режиме реального времени получает оперативные данные, включая ежечасную информацию о дислокации вагонов с нефтепродуктами на территории РК, а также ежесуточные сведения об объемах импорта нефтепродуктов.

Стороны договорились обеспечивать бесперебойное предоставление информационных данных, что будет способствовать повышению эффективности управления топливным балансом страны.

