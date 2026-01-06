ИИ-агенты против рутины: Минпросвещения готовит цифровую реформу для разгрузки учителей

В Казахстане создадут национальную экосистему цифровых профилей учащихся.

В рамках поручений Президента по цифровизации всех сфер, включая образование, правительство в лице Министерства просвещения реализует комплекс мер по внедрению искусственного интеллекта, направленных на снижение нагрузки педагогов, повышение ИИ-грамотности учащихся и создание Национальной образовательной платформы.

Об этом рассказал вице-министр ведомства Асылбек Ахметжанов: «Министерство просвещения приступило к созданию национальной системы цифровых профилей и Национальной образовательной платформы. Для этого будет модернизирована Национальная образовательная база данных, которая станет единым хранилищем данных для всех LMS, то есть электронных дневников и журналов. Это позволит консолидировать все данные на государственной облачной платформе QazTech».

Это позволит снизить рутинную нагрузку на педагогов, так как ИИ-агенты смогут, например, помогать при подготовке к педагогическим советам.

«С 2026-2027 учебного года будет запущен проект в пилотных регионах для малокомплектных школ – «Qazaq Digital Mektebi», где, в том числе, будут применяться ИИ-репетиторы. В течение 2026 года более 200 тыс. педагогов получат практические ИИ-навыки», — добавил вице-министр.

Особое внимание будет уделено повышению ИИ-грамотности среди учащихся.

Помимо этого, в первой половине 2026 года рабочая группа при Министерстве выработает рекомендации по внесению изменений в законодательство, а также оценит эффективность пилотных проектов по применению искусственного интеллекта в сфере образования.

«Таким образом, правительство обеспечит цифровой фундамент, который позволит при помощи ИИ-агентов снизить нагрузку на педагогов, а также упростить получение госуслуг для наших граждан», — заключил Асылбек Ахметжанов.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.