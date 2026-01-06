В 2026 году Казахстан переходит на платформенную модель цифровизации на базе QazTech

Вводится мораторий на создание новых информационных систем вне платформы QazTech.

В рамках реализации Указа Главы государства по переходу к платформенной модели цифровизации в правительстве состоялось совещание под председательством заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева. В совещании приняли участие представители центральных государственных органов, акиматов, а также национальных холдингов и компаний. Основной фокус был направлен на обязательный переход государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на национальную информационно-коммуникационную платформу электронного правительства QazTech.

В ходе совещания отмечено, что с начала 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне платформы QazTech. Развитие цифровизации будет осуществляться в рамках единой архитектуры без дублирования функции и неэффективных бюджетных расходов.

Переход на платформенную модель позволит консолидировать государственные цифровые сервисы и данные, сократить количество избыточных информационных систем, а также обеспечить масштабируемость, безопасность и технологическую совместимость цифровых решений.

«Наша задача — выстроить устойчивую, единую и эффективную цифровую платформу государства, где цифровые решения работают как система, а не как разрозненные проекты», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

