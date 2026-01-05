О сбоях в приложении Halyk Bank сообщают пользователи

Проблема носит глобальный характер и затрагивает клиентов в различных регионах Казахстана.

Клиенты одного из крупнейших банков страны столкнулись с перебоями в работе его мобильного приложения — при попытке входа Halyk Bank выдает ошибку. Казахстанцы говорят о невозможности авторизации в системе, а также о проблемах с переводами и онлайн-платежами.

Поступающие жалобы свидетельствуют о том, что проблема носит глобальный характер и затрагивает клиентов в различных регионах Казахстана. При попытке входа в приложение система выдает уведомление о высокой нагрузке: «Мы обрабатываем много запросов. Пожалуйста, повторите попытку позднее».

Финансовый институт пока не публиковал никакой официальной информации об инциденте. Тем не менее, по сообщениям пользователей в соцсетях, служба поддержки банка при обращении подтверждает наличие проблемы, заявляя, что технические специалисты уже занимаются устранением причин сбоя.