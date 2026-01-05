В Алматы продлевают проект «Сергек»

В городе установят еще 350 комплексов.

В Алматы решили продлить контракт с компанией, обслуживающей аппаратно-программные комплексы «Сергек». Об этом 30 декабря 2025 года на заседании маслихата рассказал и. о. руководителя Управления цифровизации города Мейрам Дюсюков. По его словам, первоначально договором государственно-частного партнерства предусматривалось создание и эксплуатация 766 аппаратно-программных комплексов, сумма принятых государственных обязательств — 9 986 042 340 тенге. С 2021 года было расширено количество АПК, и на сегодня в Алматы их 1641, передает Zakon.kz.

31 декабря 2025 года истек срок договора по этому проекту, в связи с чем по поручению акима города была создана рабочая группа, которая рассмотрела альтернативные предложения по реализации проекта ГЧП от четырех потенциальных поставщиков: ТОО «Rpart» (АПК «Сункар»), ТОО «InfoData» (АПК «Мерген»), Presight AI Kazakhstan LTD и ТОО «Байланыс Телеком энд Технолоджи» (АПК «Азимут»), а также предложение действующего частного партнера (ТОО «Көркем Телеком»).

«Для обеспечения равных условий и большей объективности анализа потенциальными поставщиками были заполнены опросные листы по ключевым технологическим и нормативным требованиям к аппаратно-программным комплексам. По результатам двухмесячного проведенного анализа, исходя из предоставленных материалов и отсутствия возможности проведения конкурсных процедур до конца 2025 года, членами рабочей группы было предложено рассмотреть увеличение срока действия договора по реализации проекта с действующим поставщиком в рамках ГЧП на один календарный год, до 31 декабря 2026 года, с соблюдением всех нормативных требований», — сообщил Мейрам Дюсюков.

В рамках проекта предусмотрено внесение следующих изменений в договор ГЧП:

1. Однократное (без возможности дальнейших продлений) продление срока его действия на один календарный год — до 31 декабря 2026 года.

2. Увеличение частным партнером инвестиций в период продления, предусматривающих создание дополнительных 350 АПК «Сергек».

При этом тариф за оказание услуг остается на уровне 2021 года, без повышения.

